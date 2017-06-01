Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 23 июля
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:39
- Просмотров: 109
Компания Microsoft проведёт новое мероприятие для Xbox Series X 23 июля.
???? Xbox Games Showcase— Xbox (@Xbox) July 6, 2020
???? July 23rd
⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic
Пользователи дожны увидеть демонстрацию Halo Infinite, Psychonauts 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Microsoft Flight Simulator, Wasteland 3 и много другого.
Мероприятие будет транслироваться в Twitter, Facebook, YouTube и Twitch. Очевидно, что его не будет в Mixer, поскольку Microsoft уже закроет свой потоковый сервис.
Илья Источник:
twitter.com/Xbox
twitter.com/Xbox
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