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Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 23 июля

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 109

Компания Microsoft проведёт новое мероприятие для Xbox Series X 23 июля.



Пользователи дожны увидеть демонстрацию Halo Infinite, Psychonauts 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Microsoft Flight Simulator, Wasteland 3 и много другого.

Мероприятие будет транслироваться в Twitter, Facebook, YouTube и Twitch. Очевидно, что его не будет в Mixer, поскольку Microsoft уже закроет свой потоковый сервис.
Илья Источник:
twitter.com/Xbox
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