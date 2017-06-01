Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 23 июля

Компания Microsoft проведёт новое мероприятие для Xbox Series X 23 июля.Пользователи дожны увидеть демонстрацию Halo Infinite, Psychonauts 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Microsoft Flight Simulator, Wasteland 3 и много другого.Мероприятие будет транслироваться в Twitter, Facebook, YouTube и Twitch. Очевидно, что его не будет в Mixer, поскольку Microsoft уже закроет свой потоковый сервис.