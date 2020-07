Разработчики не смогут брать плату за обновление игр до Xbox Series X

Когда Microsoft выпустит Xbox Series X, у нее появится функция Smart Delivery. Идея заключается в том, что вы получите версию игры, которая соответствует используемому вами оборудованию. Если вы не обновитесь до Series X, вам не придется беспокоиться о покупке игры для Xbox One, потому что, если она поддерживает Smart Delivery, то автоматически станет игрой для Xbox Series X при обновлении.Очевидно, что не все разработчики игр поддерживают эту идею, но, согласно отчету VGC, Microsoft не позволит им брать плату за обновление. Другими словами, разработчики не смогут заставить геймеров платить за Smart Delivery. Все, что они смогут сделать, это продать версию для Xbox One и версию для Xbox Series X отдельно, подобно тому, как это было сделано в прошлые годы.Одним из примеров этого является NBA 2K21, которая предлагает пакет, включающий в себя обе игры. Стоит, конечно, отметить, что версия игры для Xbox One по-прежнему будет доступна для Xbox Series X.Узнать другие подробности можно здесь