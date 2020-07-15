Подписчики Xbox Game Pass получат 8 новых игр в июле
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:25
- Просмотров: 78
Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• Forager – 16 июля;
• Carrion – 23 июля;
• Golf With Your Friends – 23 июля;
• Grounded – Xbox Game Preview – 28 июля;
• Nowhere Prophet – 30 июля;
• The Touryst – 30 июля;
• Yakuza Kiwami 2 – 30 июля;
Вот список игр для консолей:
• Forager – 16 июля;
• Mount & Blade: Warband – 16 июля;
• Carrion – 23 июля;
• Grounded – Xbox Game Preview – 28 июля;
• Nowhere Prophet – 30 июля;
• The Touryst – 30 июля;
• Yakuza Kiwami 2 – 30 июля;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Ashes Cricket – 31 июля;
• RiME – 31 июля;
• The Banner Saga 3 – 31 июля;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• RiME – 31 июля;
• The Banner Saga 3 – 31 июля;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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