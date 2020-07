Подписчики Xbox Game Pass получат 8 новых игр в июле

Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Forager – 16 июля;• Carrion – 23 июля;• Golf With Your Friends – 23 июля;• Grounded – Xbox Game Preview – 28 июля;• Nowhere Prophet – 30 июля;• The Touryst – 30 июля;• Yakuza Kiwami 2 – 30 июля;Вот список игр для консолей:• Forager – 16 июля;• Mount & Blade: Warband – 16 июля;• Carrion – 23 июля;• Grounded – Xbox Game Preview – 28 июля;• Nowhere Prophet – 30 июля;• The Touryst – 30 июля;• Yakuza Kiwami 2 – 30 июля;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Ashes Cricket – 31 июля;• RiME – 31 июля;• The Banner Saga 3 – 31 июля;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• RiME – 31 июля;• The Banner Saga 3 – 31 июля;Узнать другие подробности можно здесь