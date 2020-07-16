Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ к Project xCloud в сентябре

Сегодня мы объявляем, что в сентябре этого года, в поддерживаемых странах, мы объединим Xbox Game Pass и Project xCloud без каких-либо дополнительных затрат для участников Xbox Game Pass Ultimate. Благодаря облачным играм в Game Pass Ultimate вы сможете играть более чем в 100 играх Xbox Game Pass на вашем телефоне или планшете. А поскольку Xbox Live соединяет все устройства, вы можете играть вместе с почти 100 миллионами игроков Xbox Live по всему миру.



Облачные игры в Xbox Game Pass Ultimate означают, что ваши игры больше не привязаны к гостиной. И точно так же, как вы делаете это с популярными сервисами потоковой передачи фильмов и музыки, когда облачные игры запускаются в Xbox Game Pass Ultimate, вы можете продолжить игру, где бы вы ни остановились, на любом из ваших устройств.

Сегодня Microsoft наконец-то представила более подробную информацию о ценах на Project xCloud, сервис потоковой передачи больших игр Xbox.В своем блоге Microsoft повторила свои обязательства по обратной совместимости, кросс-генным аксессуарам, играм, которые масштабируются на разных типах оборудования, с центральным сообщением о том, что клиент находится в центре того, что он делает. В завершение Microsoft объявила, что Project xCloud станет частью Xbox Game Pass Ultimate и начнет развертываться в некоторых странах в сентябре 2020 года.Мы еще не знаем, какие страны будут частью первоначальной волны, но можно предположить, что это будут, по крайней мере, США, Великобритания и, возможно, Южная Корея, поскольку некоторые из первых стран смогли протестировать xCloud. Есть большая вероятность, что он может просто внедриться в каждую текущую волну тестирования xCloud, в зависимости от того, насколько широко Microsoft удалось распределить свои серверы по большим центрам обработки данных.Project xCloud является важной опорой в более широкой долгосрочной стратегии Microsoft для своего игрового подразделения, поскольку консольная индустрия в целом не видела значительного дополнительного роста по сравнению с компьютерными играми и мобильными платформами.Узнать другие подробности можно здесь