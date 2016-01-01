Microsoft удалила возможность покупки 12 месяцев Xbox Live Gold на веб-сайте Microsoft
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:47
- Просмотров: 15
Как мы уже знаем, Microsoft готовится выпустить Xbox следующего поколения в конце этого года, поэтому компания делает множество анонсов, связанных с консолью и сопутствующими сервисами. Одним из сервисов, о котором много не говорили, был Xbox Live Gold.
Теперь стало известно о том, что возможность покупки 12 месяцев Xbox Live Gold отсутствует на веб-сайте Microsoft.
Обратите внимание не только на исчезновение 12-месячного варианта, но и на изменение формулировки. Что особенно интересно в этом, так это то, что Microsoft по-прежнему предлагает вам возможность подарить 6 месяцев Gold, но не целый год. Со стороны Game Pass Ultimate вы можете приобрести 12 месяцев для кого-то другого.
Update: Представитель Microsoft предоставил следующее заявление по этому вопросу:
В настоящее время Xbox решила удалить 12-месячный вариант Xbox Live Gold из интернет-магазина Microsoft. Клиенты по-прежнему могут подписаться на 1-месячную или 3-месячную подписку Xbox Live Gold через интернет-магазин Microsoft.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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