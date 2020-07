Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition

В Xbox мы делаем огромные инвестиции, чтобы создать будущее игр — будущее, которое ставит игрока в центр опыта Xbox. Мы продолжаем создавать отличные игры для Xbox One. Мы продолжаем создавать Game Pass, теперь с более чем 10 миллионами участников на консолях Xbox и ПК. Мы проводим предварительное тестирование Project xCloud в 15 странах, чтобы геймеры могли играть в игры со своими друзьями на любом устройстве. И мы усердно работаем над консольными играми нового поколения для Xbox Series X — самой быстрой и мощной из когда-либо созданных нами консолей, которая включает обратную совместимость с тысячами игр для Xbox и всеми аксессуарами для Xbox One. Поскольку мы приближаемся к будущему с Xbox Series X, мы делаем естественный шаг — останавливаем производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One S будет продолжать выпускаться и продаваться по всему миру. Геймеры могут проверить у своих местных продавцов более подробную информацию о доступности оборудования Xbox One.

Microsoft планирует выпустить консоль Xbox Series X в конце этого года, и, поскольку она является преемницей Xbox One, естественно ожидать, что в какой-то момент эти консоли будут сняты с производства.Xbox One X, похоже, пропала с австралийского веб-сайта Microsoft, который теперь упоминает только Xbox One S и Xbox Series X. Кроме того, Xbox One X пропала из австралийских розничных магазинов, таких как EB Games и JB Hi-Fi, причем оба подтвердили, что они не ожидают новых поставок.Нативный веб-сайт Microsoft все еще имеет Xbox One X, но, очевидно, нет ни одного бандла — хотя, честно говоря, вариантов для Xbox One S также довольно мало.Поскольку компания уделяет большое внимание совместимости, имеет смысл быстрее прекратить выпуск старых моделей, поскольку вы всегда можете получить лучший опыт на новом оборудовании.: Microsoft ответила на запрос Neowin, подтвердив, что прекращает производство не только для Xbox One X, но и для Xbox One S All-Digital Edition, которая была выпущена только в прошлом году. Обычная Xbox One S будет продолжать выпускаться и продаваться. Вот полное заявление от компании: