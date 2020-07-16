Что будет на Xbox Games Showcase
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:00
- Просмотров: 7
День, которого вы так долго ждали, почти наступил: в четверг, 23 июля, в 9 часов утра по тихоокеанскому времени, Microsoft познакомит нас с будущим игр на Xbox Games Showcase, включая мировые премьеры и обновленные взгляды на некоторые из игр, которые компания уже показала. И да, это включает в себя первый взгляд на игровой процесс кампании из Halo Infinite.
Xbox Game Studios продвигает индустрию вперед с огромным разнообразием игр, каждая из которых поддерживает сервисы и функции, которые ставят игрока на первое место, включая Xbox Game Pass и Smart Delivery.
Вы сможете смотреть Xbox Games Showcase различными способами. Вы можете настроиться на:
• YouTube.com/Xbox для прямой трансляции 1080p/60fps и VoD 4K/60fps сразу после этого;
• Twitch.tv/Xbox;
• Facebook.com/Xbox;
• Twitter.com/Xbox;
На канале Xbox на YouTube будет поддержка следующих языков:
• Японский;
• Корейский;
• Испанский;
• Кастильский;
• Испанский;
• Бразильский;
• Португальский;
• Французский;
• Немецкий;
• Итальянский;
• Польский;
• Китайский;
• Русский;
• Арабский;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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