Компания Microsoft обновила приложение Xbox Game Pass для iOS и Android.Вот список новых функций:Полная визуальная перестройка и упрощенный просмотр, а также более быстрая установка игры на желаемое устройство;выберите Xbox или ПК для установки игры, не меняя консоль по умолчанию в разделе «Настройки»;игры больше не добавляются автоматически в список «Играть позже» при удаленной установке их на устройства;Microsoft стремится сделать приложение доступным для всех. Вы найдете новую опцию доступности в разделе «Настройки»;