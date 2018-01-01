Microsoft обновила приложение Xbox Game Pass для iOS и Android
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:28
- Просмотров: 69
Компания Microsoft обновила приложение Xbox Game Pass для iOS и Android.
Вот список новых функций:
• Новый внешний вид, то же самое отличное приложение! Полная визуальная перестройка и упрощенный просмотр, а также более быстрая установка игры на желаемое устройство;
• Удаленная установка: выберите Xbox или ПК для установки игры, не меняя консоль по умолчанию в разделе «Настройки»;
• Играть позже: игры больше не добавляются автоматически в список «Играть позже» при удаленной установке их на устройства;
• Доступность: Microsoft стремится сделать приложение доступным для всех. Вы найдете новую опцию доступности в разделе «Настройки»;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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