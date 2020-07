Белая версия контроллера Xbox Series X утекла в сеть

Белый контроллер Xbox Series X утёк в сеть. Изображение белого контроллера появилось на Reddit в минувшие выходные, прежде чем автор удалил свою учетную запись и изображение. Пользователь Reddit, идентифицированный только как «Wolfy_Wizzardo», утверждал, что сфотографировал его на вечеринке в штате Вашингтон, организованной ребенком сотрудника Microsoft. До удаления аккаунта пользователь несколько месяцев комментировал и публиковал темы в Сиэтле, штат Вашингтон.Сам контроллер включает в себя новую D-pad, а также новую кнопку «Поделиться», которую Microsoft поставляет на контроллерах следующего поколения. Ресурс The Verge поговорил с пользователем Reddit до того, как его учетная запись была удалена, и он утверждал, что связанная с ним консоль также была белой и «выглядела более квадратной, а кнопка Xbox выглядела на ней больше».Он также утверждал, что интерфейс был по-прежнему похож на интерфейс Xbox One. Microsoft придерживается той же панели управления Xbox, которая поставляется на Xbox One, с некоторыми незначительными изменениями для включения новых функций, таких как Quick Resume.Некоторые полагают, что этот белый контроллер Xbox может указывать на существование менее мощной версии консоли следующего поколения. По слухам, в августе Microsoft выпустит вторую, более дешевую версию Xbox следующего поколения (под кодовым названием Lockhart). Вполне возможно, что белый цвет является специальной версией Xbox Series X. Microsoft создала белую версию Xbox One исключительно для сотрудников, которые работали над консолью, когда она была выпущена в 2013 году.