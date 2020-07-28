Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:13
- Просмотров: 83
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Portal Knights;
• Override: Mech City Brawl;
• MX Unleashed;
• Red Faction II;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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