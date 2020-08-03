Microsoft анонсировала новый интерфейс Microsoft Store для Xbox
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:04
- Просмотров: 115
Компания Microsoft анонсировала новый интерфейс Microsoft Store для Xbox.
Быстрее
Новый Microsoft Store на Xbox работает более чем в два раза быстрее, чем раньше. Он запускается менее чем за две секунды, и производительность просмотра значительно улучшена – он быстрее, чем когда-либо, загружает страницы и находит то, что вам нужно, будь то проверка продажной цены или просмотр HD-трейлеров.
Microsoft Store на Xbox упрощает поиск нужных элементов, независимо от того, хотите ли вы испытать игровое членство, такое как Xbox Game Pass, найти определенную игру или DLC, или получить доступ к приложению, фильму или телешоу. Просматривайте встроенные трейлеры во время поиска и просмотра (или включите автозапуск для наиболее плавного опыта), легко смотрите, в какие игры играют ваши друзья, и сразу же получайте информацию о скидках и предложениях.
Легче
Главная цель - предоставить всем и каждому интуитивно понятный опыт, и Microsoft стремится упростить поиск вашей следующей любимой игры, приложения, фильма или телешоу. Это начинается с полностью переработанной навигационной системы, позволяющей вам быстро переключаться между покупками или погружаться в нечто особенное.
Чтобы улучшить удобство использования, Microsoft пересмотрела и усовершенствовала некоторые функции и функциональные возможности:
• Благодаря переработанной функциональности поиска стало проще фильтровать ваши результаты;
• Руководствуясь вашими отзывами, Microsoft перестроила список желаний.
• Теперь вы можете легко добавлять новые игры в свой список желаний и быстро проверять содержимое своего списка (в том числе следить за любой ценой продажи для элементов списка желаний);
• Обновленная корзина позволяет упростить добавление товаров в корзину, а также просмотр товаров в корзине до и во время покупки;
• Microsoft также упростила процесс покупки через четыре поколения отличного контента Xbox, позволив клиентам просматривать цены во время просмотра новых игр Xbox One и обратно совместимых игр Xbox 360 и оригинальных игр Xbox, а также добавлять эти игры в свой список желаний или корзину покупок;
Безопаснее
Мы также усердно работает над тем, чтобы Microsoft Store на Xbox был лучшим местом для семей, где можно купить игры и развлечения. Чтобы родители могли убедиться, что их дети взаимодействуют с соответствующим контентом, клиенты должны войти в свою учетную запись Xbox перед просмотром. Вход в систему также помогает вам получить более персонализированный опыт - вы увидите контент, который более актуален для вас.
Точно так же компания улучшила способ фильтрации контента, чтобы он соответствовал семейным настройкам, применяемым к дочерним учетным записям. С помощью этого обновления гарантируется, что контент, оцененный за пределами уровня фильтра контента пользователя, нигде не будет отображаться при поиске или просмотре. Это означает, что ребенок с фильтрами контента, установленными для 8-летнего ребенка, не сможет просматривать контент в магазине, который рассчитан, например, на подростка. Обновление также гарантирует, что фильтры контента применяются даже при входе в систему нескольких пользователей. Это также облегчает родителям или опекунам предоставление исключений из ограничений для определенных игр, фильмов или телепередач, к которым они могут разрешить доступ членам своей семьи. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о дочерних учетных записях и семейных настройках на Xbox.
Рейтинги контента будут отображаться более четко: все трейлеры начинаются с согласованного пре-ролла рейтингов, информация о рейтингах всегда четко отображается в верхней части страниц сведений об игре, а постоянная информация о возрастных рейтингах отображается на протяжении всего процесса покупки.
Как принять участие
Microsoft будет развертывать это обновление постепенно, поэтому, если вы являетесь инсайдером Xbox, то можете увидеть новый Microsoft Store на Xbox уже с 5 августа; этот опыт будет доступен для большего числа инсайдеров, прежде чем он появится среди всех пользователей этой осенью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 52
Пользователей: 0
Гостей: 52
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 52
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+8Новостей: 12203
+0Комментариев: 39441
+0Пользователей: 10034