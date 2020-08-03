Microsoft сделала ребрендинг Xbox Game Pass
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:13
- Просмотров: 76
На прошлой неделе Microsoft незаметно представила новые логотипы для Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC. В новых логотипах слово «Xbox» было заменено знакомым логотипом Xbox, что исключает избыточность наличия как стилизованного слова «X», так и слова «Xbox» в логотипах Xbox Game Pass.
Trying out a new look— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 1, 2020
Это изменение теперь доступно для Twitter-аккаунтов Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC, хотя старые логотипы все еще можно найти на Xbox.com или в Microsoft Store. Microsoft, вероятно, еще не закончила гармонизацию, а логотип Xbox Game Pass Ultimate все еще не изменился.
Илья Источник:
twitter.com/XboxGamePass
twitter.com/XboxGamePass
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