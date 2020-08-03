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Microsoft сделала ребрендинг Xbox Game Pass

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:13
  • Просмотров: 76

На прошлой неделе Microsoft незаметно представила новые логотипы для Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC. В новых логотипах слово «Xbox» было заменено знакомым логотипом Xbox, что исключает избыточность наличия как стилизованного слова «X», так и слова «Xbox» в логотипах Xbox Game Pass.



Это изменение теперь доступно для Twitter-аккаунтов Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC, хотя старые логотипы все еще можно найти на Xbox.com или в Microsoft Store. Microsoft, вероятно, еще не закончила гармонизацию, а логотип Xbox Game Pass Ultimate все еще не изменился.

Илья Источник:
twitter.com/XboxGamePass
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