Microsoft сделала ребрендинг Xbox Game Pass

Trying out a new look — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 1, 2020

На прошлой неделе Microsoft незаметно представила новые логотипы для Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC. В новых логотипах слово «Xbox» было заменено знакомым логотипом Xbox, что исключает избыточность наличия как стилизованного слова «X», так и слова «Xbox» в логотипах Xbox Game Pass.Это изменение теперь доступно для Twitter-аккаунтов Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC, хотя старые логотипы все еще можно найти на Xbox.com или в Microsoft Store. Microsoft, вероятно, еще не закончила гармонизацию, а логотип Xbox Game Pass Ultimate все еще не изменился.