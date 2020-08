Microsoft запустит Project xCloud с 15 сентября

Видение Project xCloud, технологии облачных игр Microsoft, состоит в том, чтобы дать вам возможность играть в игры, которые вы хотите, с людьми, с которыми вы хотите, где угодно. С момента запуска публичной предварительной версии по Северной Америке, Европе и Южной Корее вы поделились историями об уникальных способах игры в облаке, предоставив бесценную обратную связь, которая помогла компании улучшить опыт.Облачные игры как часть Xbox Game Pass — это следующий важный шаг в постоянном видении, чтобы вы были в центре опыта, чтобы дать вам больше пользы от ваших игр и членства, а также устранить барьеры для игры. В прошлом месяце Microsoft заявила о своей приверженности пользователям и объявила, что облачные игры на базе Project xCloud станут частью Xbox Game Pass Ultimate без дополнительной платы.Сегодня Microsoft рада рассказать больше о том, что пользователи могут ожидать. Начиная с 15 сентября, участники Xbox Game Pass Ultimate могут играть в более чем 100 игр из облака на своем телефоне или планшете Android. Облачные игры будут запущены в качестве бета-версии для пользователей Xbox Game Pass Ultimate на 22 рынках, чтобы обеспечить стабильность, поскольку компания масштабирует эту функцию для миллионов геймеров.Когда облачные игры будут запущены как часть Xbox Game Pass Ultimate, игроки получат доступ к более чем 100 высококачественным играм, которые можно играть из облака, включая Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 и другие. И поскольку компания стремится предоставить в первый день доступ к новым играм из Xbox Game Studios в рамках Xbox Game Pass, Microsoft намерена сделать те же самые игры доступными в облаке со дня их выпуска. У компании будет больше информации о полном каталоге игр, когда Microsoft приблизится к запуску.Поскольку мир вокруг нас меняется, и развлечения становятся доступными независимо от устройства, Microsoft стремится сделать игры доступными в различных сценариях. Все впечатления, которые вы ожидаете от Xbox и вашего игрового профиля, путешествуют вместе с вами на мобильном устройстве, включая список друзей, достижения, настройки контроллера и сохраненный прогресс игры.Узнать другие подробности можно здесь