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Microsoft представила последние разработки для мобильных игровых аксессуаров Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:52
  • Просмотров: 101

Компания Microsoft представила последние разработки для мобильных игровых аксессуаров Xbox.

Вот список новых устройств:

• Razer Kishi;
• PowerA;
• 8BitDo;
• SteelSeries;











Microsoft представила последние разработки для мобильных игровых аксессуаров Xbox




Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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