Microsoft представила последние разработки для мобильных игровых аксессуаров Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:52
- Просмотров: 101
Компания Microsoft представила последние разработки для мобильных игровых аксессуаров Xbox.
Вот список новых устройств:
• Razer Kishi;
• PowerA;
• 8BitDo;
• SteelSeries;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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