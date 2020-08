Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в августе

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• It Lurks Below – 6 августа;• Trailmakers – 6 августа;• UnderMine – 6 августа;• Xeno Crisis – 6 августа;• Final Fantasy VII HD – 13 августа;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Kingdom Come: Deliverance – 14 августа;• Space Hulk: Tactics – 14 августа;• Where the Water Tastes Like Wine – 14 августа;• Yoku’s Island Express – 14 августа;Вот список игр для консолей:• Darksiders: Genesis – 6 августа;• It Lurks Below – 6 августа;• The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 6 августа;• Trailmakers – 6 августа;• UnderMine – 6 августа;• Xeno Crisis – 6 августа;• Final Fantasy VII HD – 13 августа;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Devil May Cry 5 – 14 августа;• Kingdom Come: Deliverance – 14 августа;• Yoku’s Island Express – 14 августа;Узнать другие подробности можно здесь