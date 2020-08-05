Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в августе
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 16:32
- Просмотров: 100
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• It Lurks Below – 6 августа;
• Trailmakers – 6 августа;
• UnderMine – 6 августа;
• Xeno Crisis – 6 августа;
• Final Fantasy VII HD – 13 августа;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Kingdom Come: Deliverance – 14 августа;
• Space Hulk: Tactics – 14 августа;
• Where the Water Tastes Like Wine – 14 августа;
• Yoku’s Island Express – 14 августа;
Вот список игр для консолей:
• Darksiders: Genesis – 6 августа;
• It Lurks Below – 6 августа;
• The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 6 августа;
• Trailmakers – 6 августа;
• UnderMine – 6 августа;
• Xeno Crisis – 6 августа;
• Final Fantasy VII HD – 13 августа;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Devil May Cry 5 – 14 августа;
• Kingdom Come: Deliverance – 14 августа;
• Yoku’s Island Express – 14 августа;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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