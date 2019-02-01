Microsoft больше не будет тестировать Project xCloud на iOS
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 113
Тестеры Project xCloud на iOS больше не могут получить доступ к облачному игровому сервису Microsoft. Компания подтвердила The Verge, что бета-тест iOS закончился вчера, и теперь компания сосредоточена на запуске Project xCloud на Android с 15 сентября.
«Срок действия нашей предварительной версии Project xCloud TestFlight для iOS закончился, и мы сосредоточены на предоставлении облачных игр как части Xbox Game Pass Ultimate для пользователей Android с 15 сентября», - сообщил The Verge представитель Microsoft. «Наша цель - масштабировать облачные игры с помощью Xbox Game Pass, доступного на всех устройствах».
Компания не объяснила, почему не может запустить свой облачный игровой сервис на iOS в следующем месяце, хотя бета-версия Project xCloud для iOS была довольно ограниченной. Halo: The Master Chief Collection была единственной игрой, доступной на устройствах iOS, по сравнению с десятками на Android. Microsoft ранее заявляла, что эти ограничения были введены «в соответствии с политиками App Store», хотя компания никогда не вдавалась в конкретные детали.
Microsoft - не единственная компания, которая не может запустить свой облачный игровой сервис на устройствах iOS. Google находится в той же ситуации со Stadia, который был запущен на Android в прошлом году, но все еще недоступен для iOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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