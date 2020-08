Microsoft больше не будет тестировать Project xCloud на iOS

Тестеры Project xCloud на iOS больше не могут получить доступ к облачному игровому сервису Microsoft. Компания подтвердила The Verge, что бета-тест iOS закончился вчера, и теперь компания сосредоточена на запуске Project xCloud на Android с 15 сентября.«Срок действия нашей предварительной версии Project xCloud TestFlight для iOS закончился, и мы сосредоточены на предоставлении облачных игр как части Xbox Game Pass Ultimate для пользователей Android с 15 сентября», - сообщил The Verge представитель Microsoft. «Наша цель - масштабировать облачные игры с помощью Xbox Game Pass, доступного на всех устройствах».Компания не объяснила, почему не может запустить свой облачный игровой сервис на iOS в следующем месяце, хотя бета-версия Project xCloud для iOS была довольно ограниченной. Halo: The Master Chief Collection была единственной игрой, доступной на устройствах iOS, по сравнению с десятками на Android. Microsoft ранее заявляла, что эти ограничения были введены «в соответствии с политиками App Store», хотя компания никогда не вдавалась в конкретные детали.Microsoft - не единственная компания, которая не может запустить свой облачный игровой сервис на устройствах iOS. Google находится в той же ситуации со Stadia, который был запущен на Android в прошлом году, но все еще недоступен для iOS.Узнать другие подробности можно здесь