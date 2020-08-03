Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.4067 для инсайдеров колец Alpha Skip Ahead и Alpha
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:10
- Просмотров: 86
Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.4067 для инсайдеров колец Alpha Skip Ahead и Alpha.
Новые функции и впечатления
Пользователи Alpha Skip-Ahead и Alpha могут ожидать появления чего-то нового в предварительной версии обновления Xbox One.
Представление вкладки «Игровая активность»!
Команда Xbox готова анонсировать новый опыт, который упростит обнаружение действий, связанных с игрой, в которую вы сейчас играете, или последней игры, в которую вы играли. Microsoft хочет, чтобы пользователи знали, что происходит вокруг их любимых игр, стремились к достижениям и открывали новые способы взаимодействия с любителями игр. Имея в виду эту цель, пока эта функция активна, случайное подмножество пользователей в Preview теперь будет видеть вкладку «Игровая активность» вместо вкладки «Достижения», которая включает в себя:
• Достижения: Достижения никуда не денутся! Вашим основным вариантом на вкладке по-прежнему остается список достижений той игры, в которую вы играете, или вашей последней сыгранной игры. Microsoft добавила в список новые возможности сортировки и фильтрации.
o Обратите внимание на новый ярлык для включения/выключения отслеживания достижений;
o Вы можете просмотреть список своих недавних достижений в своих уведомлениях. На вкладке «Главная» в руководстве прокрутите вниз и выберите иконку колокольчика с уведомлением, чтобы увидеть их;
o Вы найдете свои следующие достижения и ежемесячную таблицу лидеров Gamerscore, выбрав свой профиль в руководстве, а затем прокрутите вниз мимо раздела «Мои подписки», чтобы найти оба варианта;
o Конечно, вы все равно можете найти и сравнить свою историю достижений, таблицу лидеров Gamerscore и прогресс квестов Game Pass в своем профиле;
• Друзья играют: Посмотрите, какие друзья играют или играли в эту игру;
• Looking for group: Смотрите сообщения LFG об этой игре, чтобы найти новых людей, с которыми можно поиграть;
• События: Просматривайте предлагаемые события, которые происходят в игре, или просматривайте те, к которым вы проявили интерес;
• Официальный клуб: Следите за обновлениями от разработчиков и смотрите сообщения сообщества Xbox Live;
Microsoft хочет собрать первоначальные отзывы и проанализировать использование, чтобы оценить эти изменения и скорректировать этот опыт на основе ваших отчетов.
Достижения — это основа экосистемы Xbox, и компания хочет поддерживать их, а также продвигать различные способы взаимодействия с вашими любимыми играми!
Новый опыт магазина
Мы будем выпускать это обновление постепенно, поэтому, если вы являетесь участником Insider Xbox, со вчерашнего дня вы можете увидеть новый Microsoft Store на Xbox. Со временем этот опыт будет доступен для большего числа инсайдеров, прежде чем он станет доступен всем пользователям этой осенью. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме» в Категория> Приложения и подкатегории> Microsoft Store. Узнать другие подробности можно здесь.
Несколько замечаний:
• Новый магазин будет доступен только для случайной группы пользователей из США, Великобритании, Канады (только на английском языке) и Германии для первоначального релиза для предварительной версии;
• Некоторые функции с новым опытом магазина в настоящее время не работают, вы можете прочитать дополнительную информацию в разделе «Известные проблемы» этого поста;
• Пользователи должны сообщать обо всех неожиданных действиях в новом опыте магазина на консоли через «Сообщить о проблеме». Кроме того, если пользователь сталкивается с проблемой, требующей помощи в выставлении счетов/оплате, ему все равно следует обращаться в службу поддержки за помощью в решении этих проблем;
Что происходит сейчас
• Microsoft предварительно тестирует этот новый опыт для случайного подмножества пользователей, и в результате он может появиться в области людей руководства или в верхней части списка друзей; некоторые пользователи могут не иметь доступа к происходящему сейчас ни в одной из областей, и это ожидаемое поведение;
• Происходящее сейчас приносит вперед друзей, которые могут присоединиться к вечеринкам или играм, что облегчает переход к деятельности с другими людьми.
• Версия «Происходит сейчас» в области «Люди» руководства объединяет друзей, которые находятся вместе, поэтому вы можете легко видеть группы друзей, которые находятся вместе;
• Для друзей, которые участвуют в играх, к которым можно присоединиться, теперь появилась новая функция компаньона под названием «Попросить присоединиться». Функция «Попросить присоединиться» позволяет связаться с игроком и сообщить ему, что вы заинтересованы в игре с ним. Если это так, то «Запрос на присоединение», который они получают в качестве уведомления, дает им быстрый способ ответить приглашением в игру;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавлять/редактировать группы на панели управления;
• Различные обновления для правильного отражения локальных языков в консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Новые проблемы, которые Microsoft исследует:
• Некоторые пользователи сообщают, что на вкладке «Друзья» больше не отображается иконка количества игроков в сети. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи могут видеть, что их самые последние игры/приложения некорректно отображаются на панели управления;
• Некоторые игры могут отображать сообщение «В настоящее время недоступно» на странице продукта и будут недоступны для покупки;
o Примечание: Пользователи могут использовать онлайн-магазин Microsoft или Windows для совершения покупок этих товаров;
• В настоящее время пользователи не смогут использовать опцию «Подарок» как для игр Xbox 360, так и для оригинальных игр Xbox;
• В настоящее время пользователи не смогут использовать функцию «Создать пакет»;
o Обходной путь: Создайте пакет через онлайн-магазин Microsoft или Windows;
• Настройка Xbox Design Lab в настоящее время не поддерживается;
o Обходной путь: Для покупки используйте онлайн-магазин Microsoft или Windows;
Известные проблемы
• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что настройки звука Dolby Atmos для наушников изменяются при перезагрузке/обновлении консоли;
o Примечание: Если вы попытаетесь установить звук в Dolby Atmos для наушников и увидите сообщение, предлагающее запустить приложение Dolby Access, отправьте отзыв перед запуском приложения;
• Некоторые пользователи сообщают, что клипы записываются без звука. Microsoft исследует эту проблему;
o Примечание: Сообщая о проблеме, не забудьте указать, какое разрешение, продолжительность и игру вы пытались записать;
• Некоторые пользователи сообщают, что аудиомикшер нельзя использовать для регулировки уровней звука в чате/игре;
• Microsoft получала сообщения о том, что пользователи не могут редактировать или создавать группы. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи сообщают, что при просмотре своей коллекции видят черные плитки вместо обложек игр;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Пользователи могут увидеть четыре новых языка (венгерский, чешский, словацкий и греческий), доступных в качестве опций для клавиатуры. Хотя они могут быть выбраны, в настоящее время они нефункциональны;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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