Microsoft не будет отказываться от Xbox Live Gold
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:57
- Просмотров: 75
Представитель Microsoft заявил, что Xbox Live Gold никуда не денется. Новая формулировка «онлайн-служба Xbox», по-видимому, была введена, чтобы отличать такие функции, как перекрестное сохранение и запросы на добавление в друзья, из подписки Xbox Live Gold. Вы можете найти полное заявление представителя ниже:
Обновление до «онлайн-служба Xbox» в соглашении об использовании служб Microsoft относится к базовой службе Xbox, которая включает такие функции, как перекрестное сохранение и запросы на добавление в друзья. Это языковое обновление предназначено для того, чтобы различать эту базовую службу и платную подписку Xbox Live Gold. Никаких изменений в работе службы или Xbox Live Gold не происходит.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12224
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10034