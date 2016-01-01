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Microsoft не будет отказываться от Xbox Live Gold

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:57
  • Просмотров: 75

Представитель Microsoft заявил, что Xbox Live Gold никуда не денется. Новая формулировка «онлайн-служба Xbox», по-видимому, была введена, чтобы отличать такие функции, как перекрестное сохранение и запросы на добавление в друзья, из подписки Xbox Live Gold. Вы можете найти полное заявление представителя ниже:

Обновление до «онлайн-служба Xbox» в соглашении об использовании служб Microsoft относится к базовой службе Xbox, которая включает такие функции, как перекрестное сохранение и запросы на добавление в друзья. Это языковое обновление предназначено для того, чтобы различать эту базовую службу и платную подписку Xbox Live Gold. Никаких изменений в работе службы или Xbox Live Gold не происходит.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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