Упаковка нового контроллера Xbox подтвердила существование консоли Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:17
- Просмотров: 102
Упаковка нового контроллера Xbox подтвердила существование консоли Xbox Series S.
Пользователь под ником «Zak S» показал, что контроллер следующего поколения содержит список всех совместимых платформ, на которых он может использоваться: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.
Пользователь смог подключить контроллер к консоли Xbox One. Это неудивительно, учитывая стремление Microsoft сделать новый контроллер универсальным для всех геймеров Xbox.
Зак опубликовал множество изображений контроллера Xbox Series S/Xbox Series X, в том числе один из контроллеров рядом с контроллером Xbox One.
Илья Источник:
twitter.com/zakk_exe
twitter.com/zakk_exe
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