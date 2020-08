Упаковка нового контроллера Xbox подтвердила существование консоли Xbox Series S.Пользователь под ником «Zak S» показал, что контроллер следующего поколения содержит список всех совместимых платформ, на которых он может использоваться: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.Пользователь смог подключить контроллер к консоли Xbox One. Это неудивительно, учитывая стремление Microsoft сделать новый контроллер универсальным для всех геймеров Xbox.Зак опубликовал множество изображений контроллера Xbox Series S/Xbox Series X, в том числе один из контроллеров рядом с контроллером Xbox One.