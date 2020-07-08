Microsoft больше не будет использовать формулировку «Xbox 20/20»
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:56
- Просмотров: 8
Компания Microsoft больше не будет использовать формулировку «Xbox 20/20».
Вот обновлённая информация из блога:
Примечание редактора на 8/7/2020 – Xbox имеет огромный год впереди нас, как описано ниже. После переосмысления наших программ на оставшуюся часть года, мы решили перестать использовать формулировку «Xbox 20/20», поскольку она подразумевала, что мы будем публиковать информацию только в одном виде, посредством специального ежемесячного шоу. Нам есть чем поделиться: новостями о Xbox Series X, новыми играми, такими как Halo: Infinite, и облачными играми через Xbox Game Pass. Мы будем делиться этими новостями разными способами. Иногда это может быть специальное шоу, видео на YouTube, сотрудничество с другими или обмен последними новостями через Xbox Wire. Мы хотим оставаться гибкими в том, как мы общаемся с вами.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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