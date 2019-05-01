Project xCloud получит ограниченную бета-версию перед запуском
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 14:41
- Просмотров: 106
Сервис Project xCloud будет официально запущен только в следующем месяце, 15 сентября, но геймеры с подпиской Xbox Game Pass Ultimate вскоре смогут опробовать несколько игр, чтобы помочь компании исправить любые проблемы до наплыва игроков и добавления около 100 видеоигр.
Приближаясь к запуску облачных игр с Xbox Game Pass Ultimate 15 сентября, мы вводим ограниченный период бета-тестирования, чтобы обеспечить плавный переход облачного игрового опыта в приложение Xbox Game Pass на Android. Существующие пользователи приложения Xbox Game Pass (Beta) получат возможность протестировать подмножество доступных игр, поскольку в следующем месяце мы подготовим их для более широкой доступности. Эта ограниченная бета-версия имеет решающее значение для обеспечения наилучшего взаимодействия с участниками при запуске и не должна рассматриваться как показатель конечного опыта или библиотеки.
Во время этой ограниченной бета-версии будет доступно около 30 видеоигр. Бета-версия, как и сам облачный сервис, также будет ограничена только теми регионами, которые официально поддерживаются.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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