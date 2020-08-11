Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:11
- Просмотров: 382
Компания Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре 2020 года. Ранее компания подтверждала дату релиза Xbox Series X фразой «Holiday 2020», но теперь мы, по крайней мере, знаем месяц.
Microsoft не указала конкретную дату, но Том Уоррен слышал, что первая неделя ноября может стать промежутком релиза Xbox Series X. Стоит отметить, что Microsoft может отложить релиз консоли на вторую часть ноября из-за различных обстоятельств.
Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020
Также стоит сказать о том, что компания отложила релиз Halo Infinite до 2021 года. Первоначально Microsoft хотела выпустить Xbox Series X и Halo Infinite одновременно.
Отсутствие Halo Infinite означает, что Xbox Series X останется без значимой игры при выпуске. Microsoft решила выделить Xbox Game Pass вместе с «более чем 50 новыми играми», которые будут выпущены в этом году с оптимизацией для Xbox Series X. Более 40 существующих игр также будут оптимизированы для Xbox Series X, которые могут включать в себя различные функции: 120 кадров в секунду, более быстрое время загрузки, поддержку Quick Resume и другое.
Существующие обратно совместимые игры также будут работать на Xbox Series X, когда она выйдет в ноябре.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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