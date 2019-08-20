Microsoft добавит поддержку входа с нескольких устройств в Xbox Live
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:40
- Просмотров: 105
Пользователи Xbox вскоре смогут получить возможность входа в Xbox Live с нескольких устройств, что позволит им использовать сервис Project xCloud на одном устройстве, одновременно используя свои консоли для других целей, таких как потоковая передача контента. Портал Windows Central сообщил о том, что Microsoft снимет ограничение на единственную точку присутствия Xbox, добавив, что возможность иметь несколько точек доступа расширяется на несколько платформ.
С помощью Project xCloud пользователи могут транслировать игры через облако на смартфоны и планшеты Android. Однако текущее ограничение на вход в систему означает, что пользователи могут выходить из консолей во время потоковой передачи игр со своих смартфонов. Хотя это изменение позволит нескольким устройствам входить в одну и ту же учетную запись Xbox Live, пользователям по-прежнему будет разрешено запускать игры на одном устройстве одновременно.
Самым большим улучшением удобства использования с этим изменением станет возможность играть на телефонах, позволяя членам семьи или друзьям использовать консоль для потоковой передачи контента из таких сервисов, как Netflix, YouTube и других. Изменение также будет отличным, когда сервис потоковой передачи игр доберется до Windows 10.
В отчете отмечается, что Microsoft уже тестирует возможность входа в систему с нескольких устройств. Также говорится о том, что эта функция может быть выпущена до релиза Project xCloud.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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