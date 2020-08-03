Microsoft анонсировала обновление панели управления для Xbox Series X и Xbox One
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:28
- Просмотров: 95
Компания Microsoft анонсировала обновление панели управления для Xbox Series X и Xbox One.
Microsoft верит в выбор геймера
Важнейшей частью развития любой экосистемы является обеспечение того, чтобы она работала так, как ожидают игроки в любой ситуации; на Xbox это означает, как вы управляете своим оборудованием и играми, как вы находите то, во что хотите играть дальше, и как вы общаетесь и делитесь с друзьями. Какое бы устройство вы ни использовали, Microsoft стремится обеспечить удивительный опыт Xbox – тот, который держит вас на связи с играми и друзьями в течение всего вашего дня. Ваши отзывы были неоценимы в реализации этого видения, и сегодня компания делится проблеском того, как все будет сочетаться в этот праздничный сезон. В дополнение к этому посту, проверьте созданное компанией видео, в котором более подробно рассказывается о том, что будет дальше.
Немедленно почувствуйте себя желанным гостем, как бы вы ни решили играть
Все способы взаимодействия с Xbox должны казаться вам привлекательными и знакомыми, независимо от того, сидите ли вы на диване, играя на консоли, собирая группу друзей вместе со своего ПК или тайком проводя быструю сессию на вашем Android-устройстве через облачные игры. Новый внешний вид Xbox разработан так, чтобы быть более быстрым в использовании, более доступным и визуально привлекательным. В этот праздничный сезон он будет разделен между всеми мобильными приложениями Xbox, Xbox Game Pass на ПК и, конечно же, консолями Xbox One и Xbox Series X. Текст становится более читаемым, элементы на экране легче понять с первого взгляда, а выполнение ваших задач происходит быстрее, чем когда-либо. Это включает в себя форму плитки, шрифты, обновленный стиль иллюстрации и многое другое. Общая компоновка большинства консольных страниц остается знакомой, только более быстрой и сфокусированной.
Microsoft также готова ответить на ваши вопросы об играх, независимо от места и времени. От Xbox Assist на вашей консоли до службы поддержки Xbox в Интернете, Xbox Game Pass на вашем телефоне или ПК - вы можете получить любую необходимую помощь и вернуться к играм как можно быстрее.
Xbox готова к работе, когда вы будете готовы
Xbox Series X установит новую планку скорости, когда выйдет в ноябре этого года, и Microsoft использует тот же подход для ускорения опыта с Xbox. Xbox Velocity Architecture и технология Quick Resume делают игры более быстрыми для запуска, и Microsoft знала, что также хочет сделать их более быстрыми для обнаружения, обсуждения и загрузки – даже когда вы находитесь вдали от своей консоли. Ваш телефон, компьютер или консоль - все работает вместе. Любое время, которое вы можете потратить на игру, очень ценно, и компания хотела, чтобы это было время, проведенное за игрой, а не за ожиданием. Главный экран будет загружаться более чем на 50 процентов быстрее, когда вы загружаете Xbox, и почти на 30 процентов быстрее, когда вы возвращаетесь из игры. Кроме того, эти улучшения используют на 40 процентов меньше памяти, чем требовалось ранее.
Ранее в этом месяце Microsoft представила новый Microsoft Store на консоли, перестроенный с учетом ваших отзывов – и это быстро! Компания сократила время запуска приложения примерно до двух секунд, а обновленная навигация позволяет быстрее и проще находить то, что вы ищете. Сразу легко понять, что входит или скидывается при любых ваших членствах, таких как Xbox Game Pass.
Единая платформа для сбора сообществ
У компании в разработке новое мобильное приложение Xbox, и Microsoft лучше интегрирует ваш телефон в социальные сети Xbox, позволяя вам легко делиться информацией и общаться с существующей сетью друзей. Например, если вы решите поделиться обновлением или игровым клипом со своей консоли, он также будет автоматически отправлен в мобильное приложение Xbox, чтобы вы могли поделиться им в социальных сетях по вашему выбору.
Используя новое мобильное приложение, друзья из Xbox могут быстро отправлять сообщения или устраивать вечеринки, чтобы поддерживать разговоры, даже когда они находятся в пути. Microsoft также объединила уведомления, которые будут отражать активность на мобильном устройстве, ПК и консоли. Компания объединила связанные с этим действия, такие как вечеринки и чаты, в единую вкладку в руководстве по консоли Xbox, чтобы вам было легче узнать, что происходит с вашими друзьями и сообществами.
Если некоторые из этих обновлений кажутся знакомыми, то это потому, что вы помогли компании создать их в прошлом году с помощью программы Xbox Insider, или когда вы заметили, что они скрыты на виду (например, когда новый стиль иллюстрации нашел свой путь в экране приветствия игровой панели, или светлая тема была протестирована в предварительной версии приложения Family Settings). Microsoft начнет развёртывать их в ближайшие недели, а в ноябре компания отметит знаменательную веху в пользовательском опыте вместе с релизом Xbox Series X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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