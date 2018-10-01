The Initiative получила разработчиков из Crystal Dynamics, Respawn Entertainment и других студий

Даррелл Галлахер, руководитель студии The Initiative, объявил, что некоторые опытные разработчики присоединились к новой команде Xbox Game Studios. Люди, перечисленные ниже, работали в таких уважаемых студиях, как BioWare, Crystal Dynamics, Insomniac Games, Respawn Entertainment, Treyarch и Ubisoft.• Джастин Перес;• Дэниел Стимер;• Франсиско Айса Гарсия;• Курт Лауди;• Энтони Сильва;• Юка Мурата;• Кристин Томпсон;• Фабиан Элмерс;• Реми Лакост;• Ричард Бернс;• Сильвия Чемберс;• Николь Слива;• Джонатан Чавес;• Джои Тан;• Элайна Скотт;