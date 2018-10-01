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The Initiative получила разработчиков из Crystal Dynamics, Respawn Entertainment и других студий

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:35
  • Просмотров: 0

Даррелл Галлахер, руководитель студии The Initiative, объявил, что некоторые опытные разработчики присоединились к новой команде Xbox Game Studios. Люди, перечисленные ниже, работали в таких уважаемых студиях, как BioWare, Crystal Dynamics, Insomniac Games, Respawn Entertainment, Treyarch и Ubisoft.

• Джастин Перес;
• Дэниел Стимер;
• Франсиско Айса Гарсия;
• Курт Лауди;
• Энтони Сильва;
• Юка Мурата;
• Кристин Томпсон;
• Фабиан Элмерс;
• Реми Лакост;
• Ричард Бернс;
• Сильвия Чемберс;
• Николь Слива;
• Джонатан Чавес;
• Джои Тан;
• Элайна Скотт;


Илья Источник:
linkedin.com
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