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Microsoft анонсировала August 2020 Xbox Update

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 17:15
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft анонсировала August 2020 Xbox Update.

Руководство

Microsoft сделала первые шаги по обновлению Xbox Guide в мае, упростив макет, чтобы игрокам было проще его использовать. С тех пор компания дорабатывала его на основе ваших отзывов и реализовала следующее:

Улучшена целевая страница

Новая целевая страница руководства сделана более понятной и удобной для чтения с первого взгляда. Макет упрощает переход между последними вашими действиями, панелью управления и разделом «Мои игры и приложения». Для тех из вас, кто хочет настроить руководство, у вас будет возможность изменить порядок отображаемых вкладок. Microsoft также добавила кнопки в нижней части страницы для важных утилит, таких как уведомления, поиск и настройки звука, что облегчает доступ к ним из любого места.



Общайтесь с друзьями

Говоря об уведомлениях, августовское обновление включает в себя новый ящик входящих уведомлений, к которому легко получить доступ, щелкнув колокольчик уведомлений в нижней части руководства. Этот почтовый ящик объединяет все ваши оповещения, приглашения в игры и уведомления о сообщениях в единую ленту. Лучше всего то, что в почтовый ящик входят уведомления от всех приложений Xbox, включая новое мобильное приложение Xbox, которое компания скоро представит в качестве бета-версии. Действуя по уведомлению в одном месте, вы очищаете его везде, а это значит, что вы всегда будете в курсе событий!



Вечеринки и чаты стали проще

В июне вечеринки и чат были объединены в одну вкладку, что упростило общение с друзьями и другими игроками. Microsoft продолжает улучшать этот интерфейс, чтобы сделать его более полезным, добавив предварительный просмотр текста в ваших новых сообщениях. Microsoft также добавила часто запрашиваемую функцию - индивидуальные регуляторы громкости для каждого члена группы!



Дополнительные советы и рекомендации для новичков в Xbox

Наконец, Microsoft также стремилась улучшить возможности руководства для начинающих игроков. Страницы руководства теперь легче читать и понимать, а ярлыки и команды кнопок стали более согласованными. Microsoft добавила подсказки, специально предназначенные для новых клиентов, помогая им понять назначение каждой страницы и то, как начать ее использовать.


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Новый вид ленты активности

С новым опытом Xbox компания также решила переосмыслить то, как контент сообщества и разработчиков игр отображается на Xbox. Microsoft хочет, чтобы в центре внимания находился контент, которым делятся, и выделялись потрясающие скриншоты, видеоклипы и публикации, которые создают игроки.

Вы заметите, что все публикации, опубликованные на Xbox, теперь имеют одинаковый размер: больше не нужно гадать, как они будут отображаться на страницах сообщества или клуба. Microsoft внесла улучшения в блоки контента Game, People and Community на главной странице, автоматическое воспроизведение видеоклипов, сокращение количества метаданных в публикациях и отображение количества взаимодействий. Microsoft также ввела ярлыки, чтобы упростить взаимодействие с публикацией и упростить поиск игроков и игр, к которым относится публикация.





Скоро для инсайдеров Xbox

Microsoft не смогла бы реализовать перечисленные выше функции без помощи инсайдеров Xbox. Отзывы, предложения и отчеты об ошибках гарантируют, что компания всегда предоставляет лучший продукт для всех.

На этой неделе для всех доступно не только августовское обновление, но и в этом месяце инсайдеры Xbox также получат первый шанс поиграть с некоторыми новыми функциями, которые вы увидите ниже.

Свежий вид и ощущение

Все способы использования Xbox должны казаться вам привлекательными и знакомыми, независимо от того, отдыхаете ли вы на диване или транслируете свою любимую игру на ходу. В течение прошлого года компания обновляла внешний вид своих приложений на телефоне и ПК, и теперь настала очередь консолей.



Начиная с этой недели инсайдеры будут получать визуальное обновление для своих консолей Xbox One, чтобы лучше соответствовать другим впечатлениям на ПК и мобильных устройствах. Это включает в себя некоторые изменения в форме плитки, шрифтах и индикаторе фокуса по всему опыту. Однако общий макет большинства страниц кардинально не изменится, поэтому вам не придется изучать совершенно новый пользовательский интерфейс при выпуске Xbox Series X.

Выразите себя с помощью тем профиля

Профили пользователей на Xbox - важная часть взаимодействия Microsoft с сообществом: они являются одним из основных направлений на консоли, и ваш профиль должен быть местом, где вы можете выразить себя с помощью настройки.

Вы сможете выбрать одну из нескольких различных тем для вашего профиля, когда компания начнет использовать эту функцию, включая некоторые игровые темы от Xbox Game Studios – и со временем будут добавлены другие темы!

Темы профиля также доступны в приложении Xbox на ПК и через игровую панель.



Вход в систему на нескольких устройствах

Ранее в этом месяце Microsoft объявила, что облачные игры появятся в приложении Game Pass для Android, и реакция поклонников была потрясающей. Тысячи игроков играли в такие игры, как Sea of Thieves и Forza Horizon 4 на своих телефонах. Геймеры с Xbox наслаждались своими сохраненными играми, плавно перемещаясь между облаком и консолью, продолжая с того места, где они остановились, независимо от того, где они решили играть.

Чтобы сделать этот опыт еще более удобным, Microsoft вносит некоторые изменения в способ входа в Xbox. Вы сможете войти в любое количество Xbox или Xbox Apps одновременно. Теперь вы можете сколько угодно использовать консоль Xbox для просмотра фильмов, использования приложений, общения с друзьями и многого другого. Когда дело доходит до игр, вы сможете играть на одном устройстве одновременно, так что все ваши успехи, достижения и сохранения остаются актуальными и синхронизированными с любым устройством, на котором вы решите играть.



Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
news.xbox.com
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