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Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:44
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Tom Clancy’s The Division;
• The Book of Unwritten Tales 2;
• de Blob 2;
• Armed and Dangerous;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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