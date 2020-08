Xbox All Access будет доступен в других странах в конце этого года

Этой осенью количество стран, в которых продается так называемый All Access, увеличится в три раза, что дает клиентам новую консоль и подписку Game Pass за ежемесячную плату, которая в настоящее время составляет от $20 до $25, аналогично контрактам на мобильные телефоны, которые периодически дают вам новый телефон. Компания заявляет, что сделки с Walmart Inc. и Target Corp. помогут увеличить продажи All Access.

