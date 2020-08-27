Xbox All Access будет доступен в других странах в конце этого года
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:19
- Просмотров: 0
Сообщается, что Xbox All Access будет доступен в других странах этой осенью. В новом отчете Bloomberg говорится, что число стран, где доступен сервис Xbox All Access, включая США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию, будет утроено в конце этого года.
Вот заявление по поводу Xbox All Access:
Этой осенью количество стран, в которых продается так называемый All Access, увеличится в три раза, что дает клиентам новую консоль и подписку Game Pass за ежемесячную плату, которая в настоящее время составляет от $20 до $25, аналогично контрактам на мобильные телефоны, которые периодически дают вам новый телефон. Компания заявляет, что сделки с Walmart Inc. и Target Corp. помогут увеличить продажи All Access.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bloomberg.com
bloomberg.com
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