Microsoft упоминает Xbox Series S в общедоступных продуктах

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 — Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020

Почти с тех пор, как начали появляться слухи о консоли следующего поколения от Microsoft, мы слышали, что будет модель более высокого уровня - которую мы теперь знаем как Xbox Series X - и более доступный вариант, известный как Lockhart, но который, как ожидалось, будет называться Xbox Series S. Хотя Microsoft пока отказывается анонсировать более дешевую модель, она уже представлена на коробке нового беспроводного контроллера Xbox.Но теперь появилась информация о том, что даже общедоступные продукты Xbox признают существование Xbox Series S, хотя Microsoft еще не объявила об этом. Пользователь под ником «Brendan» поделился фотографией упаковки беспроводного контроллера Xbox текущего поколения, которая включает 14-дневную пробную версию Xbox Game Pass Ultimate. Просмотрев брошюру для пробной версии, вы увидите, что Microsoft упоминает Xbox Series X и Series S так же, как и упаковка нового беспроводного контроллера Xbox.Более того, Брендан говорит, что контроллер был куплен на веб-сайте Microsoft, так что это не тот случай, когда сторонний розничный продавец рассылает коробки перед официальной доступностью.