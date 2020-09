Компания Microsoft анонсировала новое поколение для программы Designed for Xbox, которая сертифицирует аксессуары, изготовленные в сотрудничестве с Microsoft, чтобы обеспечить совместимость с консолями Xbox. Теперь сторонние аксессуары будут иметь круглый зеленый значок, указывающий, что они являются частью программы, что должно помочь клиентам сделать выбор, например, при покупке нового контроллера.Microsoft также заявила, что будет работать со своими партнерами по программе Designed for Xbox, чтобы гарантировать, что существующие и будущие аксессуары будут работать на максимально возможном количестве поколений Xbox. Проводные или беспроводные аксессуары, которые подключаются через USB, а также гарнитуры, которые подключаются к наушникам 3.5 мм на беспроводном геймпаде Xbox, будут работать при релизе Xbox Series X. Некоторым гарнитурам, использующим оптические аудиопорты, может потребоваться обновление прошивки, или вы можете просто подключить их к телевизору, если они не поддерживаются Xbox Series X. Кроме того, начиная с этого праздничного сезона, некоторые комплекты аккумулятора и зарядки будут переработаны, чтобы соответствовать обоим поколениям беспроводного контроллера Xbox.Программа Designed for Xbox также добавляет несколько новых производителей аксессуаров, которые добавят в модельный ряд свои собственные продукты. Эти новые партнеры включают Audeze и Bang & Olufsen, которые сосредоточатся на продукции, связанной со звуком; Nacon и OtterBox, которые сосредоточатся на игровых контроллерах и аксессуарах для Project xCloud; Honeycomb Aeronautical, которая работает с Microsoft над оборудованием для симуляторов полета; Geek Made Designs, которая будет делать деревянные подставки для контроллеров и консолей; и Cable Matters, которая выпускает активный кабель HDMI для доставки всех возможностей Xbox Series X в кабеле длиной до 10 метров.Узнать другие подробности можно здесь