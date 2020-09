Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в сентябре

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Crusader Kings III – уже доступно;• Resident Evil 7 Biohazard – уже доступно;• Tell Me Why: Chapter Two – уже доступно;• Touhou Luna Nights – уже доступно;• World War Z – уже доступно;• Star Renegades – 8 сентября;• Disgaea 4 Complete+ – 10 сентября;• Tell Me Why: Chapter Three – 10 сентября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Gonner: Blueberry Edition – 15 сентября;Вот список игр для консолей:• The Jackbox Party Pack 4 – уже доступно;• Resident Evil 7 Biohazard – уже доступно;• Tell Me Why: Chapter Two – уже доступно;• Touhou Luna Nights – уже доступно;• Hotshot Racing – 10 сентября;• Tell Me Why: Chapter Three – 10 сентября;• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – скоро;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• NBA 2K20 – уже удалено;• Red Dead Redemption 2 – уже удалено;• Gonner: Blueberry Edition – 15 сентября;• Jump Force – 15 сентября;Узнать другие подробности можно здесь