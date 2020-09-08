Раскрыты дата выпуска и цена Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:40
- Просмотров: 98
Уже давно ходят слухи о том, что Microsoft работает над двумя консолями Xbox следующего поколения, стремясь занять оба конца рынка. И теперь Windows Central подтвердил, что схема ценообразования будет похожа на Xbox One X и Xbox One S.
Windows Central подтвердил через свои источники, что Xbox Series S начального уровня будет стоить $299 в розничной продаже, с вариантом Xbox All Access в размере $25 в месяц, который Microsoft планирует активно продвигать через различных ритейлеров и крупное глобальное развертывание. Более мощная Xbox Series X будет стоить $499, с вариантом Xbox All Access в размере $35 в месяц.
Обе консоли будут выпущены 10 ноября 2020 года.
September 8, 2020
no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP— WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020
Update: Microsoft подтвердил существование Xbox Series S и цену в $299.
???? Let’s make it official!— Xbox (@Xbox) September 8, 2020
Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).
Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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