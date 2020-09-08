Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Раскрыты дата выпуска и цена Xbox Series X и Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:40
  • Просмотров: 98

Уже давно ходят слухи о том, что Microsoft работает над двумя консолями Xbox следующего поколения, стремясь занять оба конца рынка. И теперь Windows Central подтвердил, что схема ценообразования будет похожа на Xbox One X и Xbox One S.







Windows Central подтвердил через свои источники, что Xbox Series S начального уровня будет стоить $299 в розничной продаже, с вариантом Xbox All Access в размере $25 в месяц, который Microsoft планирует активно продвигать через различных ритейлеров и крупное глобальное развертывание. Более мощная Xbox Series X будет стоить $499, с вариантом Xbox All Access в размере $35 в месяц.





Обе консоли будут выпущены 10 ноября 2020 года.





Update: Microsoft подтвердил существование Xbox Series S и цену в $299.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft упоминает Xbox Series S в общедоступных продуктах

Microsoft упоминает Xbox Series S в общедоступных продуктах

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Microsoft зарегистрировала торговую марку Xbox Series

Microsoft зарегистрировала торговую марку Xbox Series

Геймеры из Новой Зеландии могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи

Геймеры из Новой Зеландии могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 12363
+0  
Комментариев: 39445
+0  
Пользователей: 10036