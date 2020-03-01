Microsoft выпустила официальный трейлер консоли Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:04
- Просмотров: 69
Компания Microsoft выпустила официальный трейлер консоли Xbox Series S. Это случилось после многочисленных утечек существования консоли Xbox Series S.
Компания называет Xbox Series S самой маленькой консолью Xbox из когда-либо существовавших. Сообщается, что компания планирует активно продвигать Xbox All Access, а также, как ожидается, запустит консоли во всех регионах, где в настоящее время продается Xbox One. Ожидается, что Xbox Series X будет стоить $499.
Вы можете узнать все подробности здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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