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Microsoft выпустила официальный трейлер консоли Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:04
  • Просмотров: 69

Компания Microsoft выпустила официальный трейлер консоли Xbox Series S. Это случилось после многочисленных утечек существования консоли Xbox Series S.



Компания называет Xbox Series S самой маленькой консолью Xbox из когда-либо существовавших. Сообщается, что компания планирует активно продвигать Xbox All Access, а также, как ожидается, запустит консоли во всех регионах, где в настоящее время продается Xbox One. Ожидается, что Xbox Series X будет стоить $499.

Вы можете узнать все подробности здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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