Microsoft анонсировала консоль Xbox Series S

Сейчас, как никогда, игры играют важную роль в нашей жизни. Как одна из величайших форм творческого самовыражения, игры пробуждают искру в нашем воображении и соединяют нас с новыми мирами, историями и нашими друзьями.10 ноября начинается новое поколение консольных игр. Именно тогда наше видение становится реальностью, предлагая наиболее производительные, захватывающие и совместимые игровые возможности для консолей нового поколения, а также свободу играть в игры с друзьями в любое время и в любом месте.Чтобы дать вам больше возможностей, чем когда-либо, чтобы перейти в следующее поколение игр, сегодня Microsoft подтвердила:• Xbox Series X, самая мощная консоль из когда-либо созданных, и Xbox Series S, производительность следующего поколения в самой маленькой консоли, когда-либо созданной по более доступной цене, запускаются во всем мире 10 ноября, предварительные заказы начнутся 22 сентября;• Расширение Xbox All Access на 12 стран, предлагающее вам Xbox следующего поколения и 24 месяца Xbox Game Pass Ultimate, начиная с $24.99 в месяц, без каких-либо предварительных затрат;• EA Play поставляется с Xbox Game Pass без дополнительной платы;Microsoft считает, что доступ к следующему поколению должен быть доступен каждому. И Microsoft знает, что цена - важный фактор для многих поклонников. Чтобы дополнить Xbox Series X и быстрее пригласить больше игроков в новое поколение, компания создала Xbox Series S - полностью цифровую консоль нового поколения, предназначенную для предоставления всего, что является основным для игр следующего поколения - более быстрое время загрузки, более высокая частота кадров и более богатые и динамичные миры - в самой маленькой и элегантной Xbox. Параллельная разработка двух консолей с самого начала позволяет создать самую мощную консоль из когда-либо существовавших в Xbox Series X и сделать игры следующего поколения доступными и доступными по средствам для большего числа игроков в первый же день с Xbox Series S.Предоставление вам свободы и выбора - основа всего, что Microsoft делает в Xbox. В дополнение к традиционному варианту покупки Xbox Series X и S нового поколения за $499 (расчетная розничная цена) и $299 (расчетная розничная цена) соответственно, Microsoft расширяет программу Xbox All Access на 12 стран в этот праздничный сезон, а еще больше - в 2021 году.Независимо от того, обновляетесь ли вы до новейших консолей или впервые присоединяетесь к семейству Xbox, Xbox All Access — это самый простой способ получить все самое лучшее от Xbox. Xbox All Access предоставляет Xbox Series X или Series S, а также 24 месяца полного опыта Xbox Game Pass Ultimate. В целом это означает, что вы получаете доступ к:• Консоль Xbox нового поколения по вашему выбору;• Более 100 высококачественных игр для игры на консоли, включая оптимизированные игры следующего поколения;• Более 100 высококачественных игр для игры на ПК;• Членство в EA Play позволяет играть в более чем 60 самых больших и лучших консольных и компьютерных игр EA;• И более 100 игр, в которые можно играть из облака;И все это без предварительных затрат и низкой ежемесячной платы. Xbox Series S будет доступна по цене от $24.99 в месяц в течение 24 месяцев, а Xbox Series X будет доступна по цене от $34.99 в месяц в течение 24 месяцев.В сообществе Xbox Game Pass сейчас более 10 миллионов игроков, поэтому Microsoft знает, насколько важно, чтобы ваши друзья могли легко получить доступ и играть в те же игры, что и вы. И вы подтолкнули компанию сделать Xbox Game Pass единственным членством с доступом к более чем 100 играм на вашей консоли, ПК и мобильном устройстве.Чтобы обеспечить еще большую ценность, Microsoft объединяется с Electronic Arts, чтобы предоставить участникам Xbox Game Pass Ultimate и ПК членство в EA Play без каких-либо дополнительных затрат, начиная с этого праздничного сезона. Это означает, что участники Ultimate могут пользоваться EA Play на Xbox One, Xbox Series X и Series S и ПК с Windows 10, а участники Xbox Game Pass для ПК получают EA Play на Windows 10. Помимо более чем 100 игр в библиотеке Xbox Game Pass сегодня, участники Ultimate и ПК смогут играть в более чем 60 крупнейших и лучших игр EA для консолей и ПК, таких как FIFA 20, Titanfall 2 и Need for Speed Heat, а также в игры из самых популярных франшиз EA, таких как Battlefield, Mass Effect, Skate и The Sims. Некоторые из лучших игр EA Play также будут доступны участникам Ultimate, чтобы играть в них на Android-устройствах из облака без дополнительной оплаты.И Microsoft продолжает добавлять отличные игры и впечатления в Xbox Game Pass для ПК. Game Pass для ПК и приложение Xbox станут общедоступными 17 сентября.Когда Xbox Series X и Series S выйдут в ноябре этого года, они ознаменуют собой новое поколение игровых впечатлений. Оптимизированные игры для Xbox Series X и Series S, которые появятся в этом году, созданы, чтобы в полной мере использовать самые быстрые консоли Microsoft. В первый день вы будете первыми наслаждаться версиями следующего поколения самых ожидаемых игр года, таких как Gears Tactics, Tetris Effect: Connected и Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla, и Watch Dogs: Legion. Ubisoft известна тем, что использует новые технологии и мощь нового оборудования для создания революционных игр, и Microsoft думает, что вы будете потрясены впечатлениями, которые вы получите, играя в Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion для Xbox.Xbox Series S разработана на основе той же технологии, благодаря которой эти игры и многие другие будут выглядеть и ощущаться невероятно. В разговоре с разработчиками игр компания определила области, которые наиболее трудно эффективно масштабировать, включая процессор и ввод-вывод, и упростила включение Xbox Series S для разработчиков, которые ориентируются на свой опыт для Xbox Series X.Благодаря Xbox Velocity Architecture вы можете ожидать тех же преимуществ от Xbox Series S, таких как более быстрое время загрузки и быстрое возобновление работы. Xbox Series S также поддерживает все функции следующего поколения, включая HDMI 2.1, частоту кадров до 120 кадров в секунду, DirectX Raytracing и Variable Rate Shading. Она также будет поддерживать пространственный звук, включая Dolby Atmos и Dolby Vision, через приложения для потокового мультимедиа, такие как Disney +, Vudu и Netflix при запуске. Плюс: поддержка Dolby Vision для игр будет первой в консолях Xbox следующего поколения в 2021 году.И новые консоли Xbox также являются единственными консолями следующего поколения с обратной совместимостью, которые позволяют вам играть в тысячи игр из четырех поколений лучше, чем когда-либо прежде, и позволяют вам играть с друзьями везде, где вы хотите, на вашей консоли, ПК и мобильном устройстве.Узнать другие подробности можно здесь