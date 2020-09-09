Microsoft анонсировала консоль Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:05
- Просмотров: 85
Сейчас, как никогда, игры играют важную роль в нашей жизни. Как одна из величайших форм творческого самовыражения, игры пробуждают искру в нашем воображении и соединяют нас с новыми мирами, историями и нашими друзьями.
10 ноября начинается новое поколение консольных игр. Именно тогда наше видение становится реальностью, предлагая наиболее производительные, захватывающие и совместимые игровые возможности для консолей нового поколения, а также свободу играть в игры с друзьями в любое время и в любом месте.
Чтобы дать вам больше возможностей, чем когда-либо, чтобы перейти в следующее поколение игр, сегодня Microsoft подтвердила:
• Xbox Series X, самая мощная консоль из когда-либо созданных, и Xbox Series S, производительность следующего поколения в самой маленькой консоли, когда-либо созданной по более доступной цене, запускаются во всем мире 10 ноября, предварительные заказы начнутся 22 сентября;
• Расширение Xbox All Access на 12 стран, предлагающее вам Xbox следующего поколения и 24 месяца Xbox Game Pass Ultimate, начиная с $24.99 в месяц, без каких-либо предварительных затрат;
• EA Play поставляется с Xbox Game Pass без дополнительной платы;
Принося следующее поколение игр всем в первый же день
Microsoft считает, что доступ к следующему поколению должен быть доступен каждому. И Microsoft знает, что цена - важный фактор для многих поклонников. Чтобы дополнить Xbox Series X и быстрее пригласить больше игроков в новое поколение, компания создала Xbox Series S - полностью цифровую консоль нового поколения, предназначенную для предоставления всего, что является основным для игр следующего поколения - более быстрое время загрузки, более высокая частота кадров и более богатые и динамичные миры - в самой маленькой и элегантной Xbox. Параллельная разработка двух консолей с самого начала позволяет создать самую мощную консоль из когда-либо существовавших в Xbox Series X и сделать игры следующего поколения доступными и доступными по средствам для большего числа игроков в первый же день с Xbox Series S.
Предоставление вам свободы и выбора - основа всего, что Microsoft делает в Xbox. В дополнение к традиционному варианту покупки Xbox Series X и S нового поколения за $499 (расчетная розничная цена) и $299 (расчетная розничная цена) соответственно, Microsoft расширяет программу Xbox All Access на 12 стран в этот праздничный сезон, а еще больше - в 2021 году.
Независимо от того, обновляетесь ли вы до новейших консолей или впервые присоединяетесь к семейству Xbox, Xbox All Access — это самый простой способ получить все самое лучшее от Xbox. Xbox All Access предоставляет Xbox Series X или Series S, а также 24 месяца полного опыта Xbox Game Pass Ultimate. В целом это означает, что вы получаете доступ к:
• Консоль Xbox нового поколения по вашему выбору;
• Более 100 высококачественных игр для игры на консоли, включая оптимизированные игры следующего поколения;
• Более 100 высококачественных игр для игры на ПК;
• Членство в EA Play позволяет играть в более чем 60 самых больших и лучших консольных и компьютерных игр EA;
• И более 100 игр, в которые можно играть из облака;
И все это без предварительных затрат и низкой ежемесячной платы. Xbox Series S будет доступна по цене от $24.99 в месяц в течение 24 месяцев, а Xbox Series X будет доступна по цене от $34.99 в месяц в течение 24 месяцев.
Абсолютное игровое членство выходит за рамки консоли и становится все лучше
В сообществе Xbox Game Pass сейчас более 10 миллионов игроков, поэтому Microsoft знает, насколько важно, чтобы ваши друзья могли легко получить доступ и играть в те же игры, что и вы. И вы подтолкнули компанию сделать Xbox Game Pass единственным членством с доступом к более чем 100 играм на вашей консоли, ПК и мобильном устройстве.
Чтобы обеспечить еще большую ценность, Microsoft объединяется с Electronic Arts, чтобы предоставить участникам Xbox Game Pass Ultimate и ПК членство в EA Play без каких-либо дополнительных затрат, начиная с этого праздничного сезона. Это означает, что участники Ultimate могут пользоваться EA Play на Xbox One, Xbox Series X и Series S и ПК с Windows 10, а участники Xbox Game Pass для ПК получают EA Play на Windows 10. Помимо более чем 100 игр в библиотеке Xbox Game Pass сегодня, участники Ultimate и ПК смогут играть в более чем 60 крупнейших и лучших игр EA для консолей и ПК, таких как FIFA 20, Titanfall 2 и Need for Speed Heat, а также в игры из самых популярных франшиз EA, таких как Battlefield, Mass Effect, Skate и The Sims. Некоторые из лучших игр EA Play также будут доступны участникам Ultimate, чтобы играть в них на Android-устройствах из облака без дополнительной оплаты.
И Microsoft продолжает добавлять отличные игры и впечатления в Xbox Game Pass для ПК. Game Pass для ПК и приложение Xbox станут общедоступными 17 сентября.
Лучшее место для самых масштабных игр
Когда Xbox Series X и Series S выйдут в ноябре этого года, они ознаменуют собой новое поколение игровых впечатлений. Оптимизированные игры для Xbox Series X и Series S, которые появятся в этом году, созданы, чтобы в полной мере использовать самые быстрые консоли Microsoft. В первый день вы будете первыми наслаждаться версиями следующего поколения самых ожидаемых игр года, таких как Gears Tactics, Tetris Effect: Connected и Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla, и Watch Dogs: Legion. Ubisoft известна тем, что использует новые технологии и мощь нового оборудования для создания революционных игр, и Microsoft думает, что вы будете потрясены впечатлениями, которые вы получите, играя в Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion для Xbox.
Xbox Series S разработана на основе той же технологии, благодаря которой эти игры и многие другие будут выглядеть и ощущаться невероятно. В разговоре с разработчиками игр компания определила области, которые наиболее трудно эффективно масштабировать, включая процессор и ввод-вывод, и упростила включение Xbox Series S для разработчиков, которые ориентируются на свой опыт для Xbox Series X.
Благодаря Xbox Velocity Architecture вы можете ожидать тех же преимуществ от Xbox Series S, таких как более быстрое время загрузки и быстрое возобновление работы. Xbox Series S также поддерживает все функции следующего поколения, включая HDMI 2.1, частоту кадров до 120 кадров в секунду, DirectX Raytracing и Variable Rate Shading. Она также будет поддерживать пространственный звук, включая Dolby Atmos и Dolby Vision, через приложения для потокового мультимедиа, такие как Disney +, Vudu и Netflix при запуске. Плюс: поддержка Dolby Vision для игр будет первой в консолях Xbox следующего поколения в 2021 году.
И новые консоли Xbox также являются единственными консолями следующего поколения с обратной совместимостью, которые позволяют вам играть в тысячи игр из четырех поколений лучше, чем когда-либо прежде, и позволяют вам играть с друзьями везде, где вы хотите, на вашей консоли, ПК и мобильном устройстве.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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