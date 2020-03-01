Microsoft анонсировала российские цены на Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:03
- Просмотров: 86
Компания Microsoft анонсировала российские цены на Xbox Series X и Xbox Series S.
Согласно официальному анонсу, Xbox Series X будет стоить 45590 рублей, а Xbox Series S - 26 990 рублей.
Также было сказано, что подписка Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру в виде отдельной подписки. Цена за трёхмесячную подписку в России составит 1796.99 рублей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
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