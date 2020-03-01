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Microsoft анонсировала российские цены на Xbox Series X и Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:03
  • Просмотров: 86
Microsoft анонсировала российские цены на Xbox Series X и Xbox Series S

Компания Microsoft анонсировала российские цены на Xbox Series X и Xbox Series S.

Согласно официальному анонсу, Xbox Series X будет стоить 45590 рублей, а Xbox Series S - 26 990 рублей.

Также было сказано, что подписка Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру в виде отдельной подписки. Цена за трёхмесячную подписку в России составит 1796.99 рублей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
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