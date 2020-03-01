Microsoft анонсировала индийские цены на Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:47
- Просмотров: 31
Компания Microsoft анонсировала индийские цены на Xbox Series X и Xbox Series S.
Согласно официальному анонсу в Facebook, Xbox Series X будет стоить ₹49.990 (примерно $680), а Xbox Series S - ₹34.990 (примерно $480).
Даты предварительного заказа и выпуска совпадают - 22 сентября и 10 ноября соответственно.
Илья Источник:
facebook.com
facebook.com
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