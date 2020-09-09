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Xbox All Access будет доступна в 12 странах

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:51
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Microsoft представила программу Xbox All Access в США еще в 2018 году, позволив клиентам арендовать консоли Xbox вместе с Game Pass и Xbox Live Gold за единую ежемесячную плату. Эта плата зависит от выбранного вами плана, который в первую очередь включает конфигурацию консоли, которую вы хотите получить в свои руки.

Теперь Microsoft объявила, что расширяет программу Xbox All Access на большее количество стран, а также предлагает ее большему количеству розничных продавцов в США.

В новом посте блога компания заявила, что Xbox All Access будет доступна в 12 странах в этот праздничный сезон. Это также включает в себя запуск в большем количестве торговых точек в США.



Полный список стран и розничных продавцов, участвующих в программе лизинга Microsoft, можно посмотреть ниже:

• Австралия в Telstra;
• Канада на EB Games;
• Дания в Эльгигантене;
• Финляндия в Gigantti;
• Франция в FNAC;
• Новая Зеландия в Spark;
• Норвегия в Элькьёпе;
• Польша в Media Expert;
• Южная Корея в SK Telecom;
• Швеция в Эльгигантене;
• Великобритания в GAME и Smyths Toys;
• Соединенные Штаты в Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store и Walmart;

Что касается консолей следующего поколения, то желающие могут подписаться на Xbox Series S|X за $24.99|$34.99 в месяц в рамках 24-месячного плана без предварительной оплаты. Согласно этим планам, обе консоли будут поставляться с Xbox Games Pass Ultimate - которая сразу же даст вам доступ к библиотеке из более чем ста игр на консолях и ПК - и, учитывая вчерашнее объявление о том, что EA Play будет включена в подписку без каких-либо дополнительных затрат, эта сделка определенно имеет большую ценность.

Между тем, существующим клиентам Xbox All Access также были предложены гибкие пути обновления до готовящихся к выпуску консолей, подробности о которых можно посмотреть здесь. Microsoft заявила, что вскоре планирует сообщить конкретные даты запуска программы лизинга для рынков и розничных продавцов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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