Microsoft представила программу Xbox All Access в США еще в 2018 году, позволив клиентам арендовать консоли Xbox вместе с Game Pass и Xbox Live Gold за единую ежемесячную плату. Эта плата зависит от выбранного вами плана, который в первую очередь включает конфигурацию консоли, которую вы хотите получить в свои руки.Теперь Microsoft объявила, что расширяет программу Xbox All Access на большее количество стран, а также предлагает ее большему количеству розничных продавцов в США.В новом посте блога компания заявила, что Xbox All Access будет доступна в 12 странах в этот праздничный сезон. Это также включает в себя запуск в большем количестве торговых точек в США.Полный список стран и розничных продавцов, участвующих в программе лизинга Microsoft, можно посмотреть ниже:• Австралия в Telstra;• Канада на EB Games;• Дания в Эльгигантене;• Финляндия в Gigantti;• Франция в FNAC;• Новая Зеландия в Spark;• Норвегия в Элькьёпе;• Польша в Media Expert;• Южная Корея в SK Telecom;• Швеция в Эльгигантене;• Великобритания в GAME и Smyths Toys;• Соединенные Штаты в Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store и Walmart;Что касается консолей следующего поколения, то желающие могут подписаться на Xbox Series S|X за $24.99|$34.99 в месяц в рамках 24-месячного плана без предварительной оплаты. Согласно этим планам, обе консоли будут поставляться с Xbox Games Pass Ultimate - которая сразу же даст вам доступ к библиотеке из более чем ста игр на консолях и ПК - и, учитывая вчерашнее объявление о том, что EA Play будет включена в подписку без каких-либо дополнительных затрат, эта сделка определенно имеет большую ценность.Между тем, существующим клиентам Xbox All Access также были предложены гибкие пути обновления до готовящихся к выпуску консолей, подробности о которых можно посмотреть здесь . Microsoft заявила, что вскоре планирует сообщить конкретные даты запуска программы лизинга для рынков и розничных продавцов.Узнать другие подробности можно здесь