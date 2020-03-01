Канадский ритейлер представил розничную коробку Xbox Series X

Канадский ритейлер La Source представил розничную коробку консоли Xbox Series X.Нет ничего слишком шокирующего в дизайне коробки, лицо которой сильно приближается к вентиляционным отверстиям в верхней части консоли. Консоль также выделяет SSD на 1 ТБ внутри консоли, Xbox Velocity Architecture и поддержку 4K и 120 кадров в секунду. Страница магазина также включает в себя несколько изображений консоли и контроллера, чтобы вы могли видеть нижнюю часть консоли и кольцом для подъема корпуса консоли.Стоит напомнить, что консоль Xbox Series X будет стоить $499.