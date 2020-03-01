Канадский ритейлер представил розничную коробку Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 02:14
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Канадский ритейлер La Source представил розничную коробку консоли Xbox Series X.
Нет ничего слишком шокирующего в дизайне коробки, лицо которой сильно приближается к вентиляционным отверстиям в верхней части консоли. Консоль также выделяет SSD на 1 ТБ внутри консоли, Xbox Velocity Architecture и поддержку 4K и 120 кадров в секунду. Страница магазина также включает в себя несколько изображений консоли и контроллера, чтобы вы могли видеть нижнюю часть консоли и кольцом для подъема корпуса консоли.
Стоит напомнить, что консоль Xbox Series X будет стоить $499.
Илья Источник:
thesource.ca
thesource.ca
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