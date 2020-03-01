Xbox Series S не будет применять улучшения Xbox One X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:21
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Xbox Series S, запускаемая 10 ноября всего за $299.99, предлагает феноменальное соотношение цены и качества и дешевый способ доступа к играм следующего поколения. Но её урезанные характеристики будут иметь недостаток.
Хотя Xbox Series S, несомненно, будет более мощной консолью, чем Xbox One X в целом, Microsoft подтвердила, что при воспроизведении обратно совместимых игр Xbox Series S не будет применять никаких улучшений, ориентированных на Xbox One X.
На вопрос о том, как Series S работает с улучшенными играми Xbox One X, представитель Microsoft сделал следующее заявление:
Xbox Series S была разработана, чтобы стать самой доступной консолью следующего поколения и играть в игры следующего поколения на 1440P и 60 FPS. Чтобы обеспечить высочайшее качество обратной совместимости в соответствии с первоначальным замыслом разработчика, Xbox Series S запускает версию обратной совместимости Xbox One S, применяя улучшенную фильтрацию текстур, более высокую и согласованную частоту кадров, более быстрое время загрузки и Auto HDR.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gamespew.com
gamespew.com
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