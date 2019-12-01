Xbox Series X сможет захватывать и транслировать игровой процесс в 4K/60 FPS
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 33
Компания Microsoft подтвердила, что консоль Xbox Series X сможет захватывать и транслировать игровой процесс в 4K/60 FPS.
Высококачественная консоль Xbox текущего поколения от Microsoft, Xbox One X, уже может захватывать игровой процесс в 4K/30 FPS, поэтому было бы очень удивительно, если бы их консоль следующего поколения не могла улучшить это.
Пока неясно, какими возможностями захвата будет обладать консоль Xbox Series S.
Захват изображений или видео игрового процесса на Xbox Series X можно будет сделать как с помощью всплывающего меню (как на Xbox One), так и с помощью специальной кнопки захвата на новом контроллере Xbox, который будет выпущен вместе с консолями Series X и Series S.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
polygon.com
polygon.com
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