Компания Microsoft переименовала Project xCloud в Cloud Gaming.Сервис Cloud Gaming, запускаемый завтра в 22 странах, будет включён в подписку любого клиента Xbox Game Pass Ultimate без дополнительной платы.Новые участники сервиса могут присоединиться к Xbox Game Pass Ultimate за $1 в течение первого месяца. После этого Microsoft будет запрашивать $14.99 в месяц за доступ к Xbox Game Pass, Xbox Game Pass PC, Xbox Live Gold и Cloud Gaming.Вот начальный список игр Cloud Gaming:• A Plague Tale: Innocence;• Absolver;• Afterparty;• Age of Wonders: Planetfall;• ARK: Survival Evolved;• Astroneer;• Batman: Arkham Knight;• Battletoads;• Battle Chasers: Nightwar;• Black Desert;• Blair Witch;• Bleeding Edge;• Bloodstained: Ritual of the Night;• Bridge Constructor Portal;• Carrion;• Children of Morta;• ClusterTruck;• Crackdown 3: Campaign;• Crosscode;• Darksiders Genesis;• Darksiders III;• DayZ;• de Blob;• Dead by Daylight;• Dead Cells;• Dead Island Definitive Edition;• Death Squared;• Deliver us the moon;• Demon’s Tilt;• Descenders;• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken expansion (September 22);• DiRT 4;• Don’t Starve;• Double Kick Heroes;• Drake Hollow;• Dungeon of the Endless;• Enter The Gungeon;• F1 2019;• Fallout 76;• Farming Simulator 17;• Felix the Reaper;• Fishing Sim World: Pro Tour;• For the King;• Forager;• Forza Horizon 4;• Fractured Minds;• Frostpunk: Console Edition;• Gato Roboto;• Gears of War 1: Ultimate Edition;• Gears of War 4;• Gears of War 5;• Goat Simulator;• Golf with Your Friends;• Grounded;• Guacamelee! 2;• Halo 5: Guardians;• Halo Wars 1: Definitive Edition;• Halo Wars 2;• Halo: The Master Chief Collection;• Halo: Spartan Assault;• Hellblade: Senua’s Sacrifice;• Hello Neighbor;• Hollow Knight (Renewal);• Hot Shot Racing;• Human Fall Flat;• Hyperdot;• Hypnospace Outlaw;• Indivisible;• Journey to the Savage Planet;• Katana ZERO (Coming Soon);• Killer Instinct DE;• Kona;• Levelhead;• Lonely Mountains: Downhill;• Marvel vs. Capcom: Infinite;• Metro 2033 Redux;• Middle Earth: Shadow of War;• Minecraft: Dungeons;• MINIT;• Momodora: Reverie Under the Moonlight;• Moonlighter;• Mortal Kombat X (Not available in Korea);• Mount & Blade: Warband;• Moving Out;• Mudrunner;• Munchkin: Quacked Quest;• Mutant Year Zero: Road to Eden;• My Time At Portia;• Neon Abyss;• New Super Lucky’s Tale;• NieR:Automata;• Night Call;• Night in the Woods (Coming soon);• No Man’s Sky;• Nowhere Prophet;• Observation;• Ori and the Blind Forest: Definitive Edition;• Ori and the Will of the Wisps;• Overcooked! 2;• Oxenfree;• Pathologic 2;• Pikuniku;• Pillars of Eternity: Complete Edition;• Power Rangers: Battle for the Grid;• ReCore: Definitive Edition;• Remnant: From the Ashes;• Resident Evil 7 Biohazard;• Rise & Shine;• River City Girls (Coming soon);• Sea of Thieves: Anniversary Edition;• Sea Salt;• Secret Neighbor;• Shadow Warrior 2;• Slay the Spire;• Sniper Elite 4;• Spiritfarer;• State of Decay 2: Juggernaut Edition;• Stellaris;• Stranger Things 3: The Game;• Streets of Rage 4;• Streets of Rogue;• Subnautica;• Surviving Mars;• Tacoma;• Tell Me Why Episode 1 – 3;• Terraria;• The Bard’s Tale IV: Directors Cut;• The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled;• The Bard’s Tale Trilogy;• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics;• The Elder Scrolls Online;• The Gardens Between;• The Jackbox Party Pack 4;• The Long Dark;• The Lord of the Rings: Adventure Card Game;• The Messenger;• The Outer Worlds;• The Surge 2;• The Touryst;• The Witcher 3: Wild Hunt;• The Escapists 2;• The Talos Principle;• The Turing Test;• The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1 through 5;• The Walking Dead: Michonne – Episode 1 – 3;• The Walking Dead: Season Two;• theHunter: Call of the Wild;• Thronebreaker: The Witcher Tales;• Totally Accurate Battle Simulator;• Totally Reliable Delivery Service;• Touhou Luna Nights;• Tracks – The Train Set Game;• Trailmakers;• Train Sim World 2020;• Two Point Hospital;• Undermine;• Untitled Goose Game;• Void Bastards;• Wandersong;• Warhammer Vermintide 2 (Coming soon);• Wasteland Remastered;• Wasteland 2: Director’s Cut;• Wasteland 3;• We Happy Few;• West of Dead;• Wizard of Legend;• World War Z;• Worms W.M.D;• Xeno Crisis;• Yakuza 0;• Yakuza Kiwami;• Yakuza Kiwami 2;Узнать другие подробности можно здесь