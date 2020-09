Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в сентябре

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Company of Heroes 2 – 17 сентября;• Halo 3: ODST – 22 сентября;• Night in the Woods – 24 сентября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Bad North – 30 сентября;• DiRT Rally 2.0 – 30 сентября;• Dishonored 2 – 30 сентября;Вот список игр для консолей:• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – 22 сентября;• Night in the Woods – 24 сентября;• Warhammer: Vermintide 2 – 24 сентября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Bad North – 30 сентября;• DiRT Rally 2.0 – 30 сентября;• Dishonored 2 – 30 сентября;• Panzer Dragoon Orta – 30 сентября;• Westerado: Double Barreled – 30 сентября;• Yooka-Laylee – 30 сентября;Вот список игр для Android:• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – 22 сентября;• Halo 3: ODST – 22 сентября;• Night in the Woods – 24 сентября;• Warhammer: Vermintide 2 – 24 сентября;Узнать другие подробности можно здесь