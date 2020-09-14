Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в сентябре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:02
- Просмотров: 89
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• Company of Heroes 2 – 17 сентября;
• Halo 3: ODST – 22 сентября;
• Night in the Woods – 24 сентября;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Bad North – 30 сентября;
• DiRT Rally 2.0 – 30 сентября;
• Dishonored 2 – 30 сентября;
Вот список игр для консолей:
• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – 22 сентября;
• Night in the Woods – 24 сентября;
• Warhammer: Vermintide 2 – 24 сентября;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Bad North – 30 сентября;
• DiRT Rally 2.0 – 30 сентября;
• Dishonored 2 – 30 сентября;
• Panzer Dragoon Orta – 30 сентября;
• Westerado: Double Barreled – 30 сентября;
• Yooka-Laylee – 30 сентября;
Вот список игр для Android:
• Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – 22 сентября;
• Halo 3: ODST – 22 сентября;
• Night in the Woods – 24 сентября;
• Warhammer: Vermintide 2 – 24 сентября;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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