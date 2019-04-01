Microsoft начала продавать подписку Xbox Game Pass для ПК
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:35
- Просмотров: 109
Подписка Xbox Game Pass для ПК вышла из стадии бета-тестирования и сейчас доступна по всему миру в виде отдельной подписки, в том числе и в России.
Стоимость месячной подписки Xbox Game Pass для ПК была увеличена с $5 до $10, так что стоимость теперь дублирует Xbox Game Pass для консолей.
Стоит отметить, что в России трёхмесячная подписка стоит 1796.99 рублей.
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 12413
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10036