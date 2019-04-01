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Microsoft начала продавать подписку Xbox Game Pass для ПК

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:35
  • Просмотров: 109

Подписка Xbox Game Pass для ПК вышла из стадии бета-тестирования и сейчас доступна по всему миру в виде отдельной подписки, в том числе и в России.

Стоимость месячной подписки Xbox Game Pass для ПК была увеличена с $5 до $10, так что стоимость теперь дублирует Xbox Game Pass для консолей.

Стоит отметить, что в России трёхмесячная подписка стоит 1796.99 рублей.
Илья
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