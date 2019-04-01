Microsoft начала продавать подписку Xbox Game Pass для ПК

Подписка Xbox Game Pass для ПК вышла из стадии бета-тестирования и сейчас доступна по всему миру в виде отдельной подписки, в том числе и в России.Стоимость месячной подписки Xbox Game Pass для ПК была увеличена с $5 до $10, так что стоимость теперь дублирует Xbox Game Pass для консолей.Стоит отметить, что в России трёхмесячная подписка стоит 1796.99 рублей.