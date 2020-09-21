Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media для Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:11
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Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что Microsoft заключила соглашение о приобретении ZeniMax Media, компании, которая владеет известными студиями разработки игр, такими как Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios.
Сделка обошлась Microsoft в $7.5 млрд, и с этим расширением семейство Xbox Game Studios выросло с 15 до 23. Приобретение также включает 2300 сотрудников Zenimax и ее студий, расположенных по всему миру. Как и в случае с другими первоклассными студиями, Microsoft будет стремиться перенести все предстоящие игры новых студий на Xbox Game Pass в первый же день.
Сделка принесет в лагерь Xbox огромное количество известных франшиз, включая Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake и Starfield.
Узнать другие подробности можно здесь.
Update: В интервью Bloomberg Фил Спенсер заявил, что эксклюзивные обязательства для PlayStation 5 будут выполнены. Более того, есть вероятность, что будущие игры Bethesda будут доведены до конкурирующих консолей в индивидуальном порядке.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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