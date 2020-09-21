Microsoft выпустила новое приложение Xbox (Beta)
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:44
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Компания Microsoft выпустила новое приложение Xbox (Beta).
Уведомления о мгновенных обновлениях
С новым приложением Xbox (Beta) вы можете получать уведомления о вечеринках, чатах, новых друзьях и подписчиках, захватах, которыми готовы поделиться, и многом другом. После того, как вы удалите уведомления на любом устройстве, уведомления Xbox будут обновляться во всех ваших учетных записях Xbox, независимо от того, где вы будете играть в следующий раз.
Xbox Party & Chat на ходу
С новым приложением Xbox (Beta) ваши игровые друзья будут на расстоянии одного касания, находясь дома или в дороге. Используйте экранную клавиатуру на телефоне или планшете, чтобы отправить быстрое сообщение, или вы можете настроить или присоединиться к вечеринке Xbox на своем телефоне. Развлекайтесь с друзьями, независимо от того, какое у них устройство. Общайтесь с друзьями на Xbox Series X | S при запуске в ноябре этого года или на Xbox One и ПК с Windows 10. Встроенный голосовой чат не может быть проще при использовании вашей любимой Bluetooth-гарнитуры, которую вы уже связали с телефоном. С новым приложением Xbox (Beta) проще оставаться на связи с друзьями, где бы вы ни находились.
Делитесь своими любимыми игровыми моментами
Мало того, что новый беспроводной контроллер Xbox имеет встроенную кнопку «Поделиться», чтобы вы могли запечатлеть свой лучший игровой момент одним нажатием кнопки, Microsoft также создала новый опыт обмена, чтобы сделать его проще, чем когда-либо, чтобы поделиться своими игровыми клипами и скриншотами с друзьями с вашего мобильного телефона.
Используйте беспроводной контроллер Xbox, чтобы запечатлеть лучшие моменты игры. Нажмите один раз, чтобы сделать снимок экрана, удерживайте, чтобы записать игровой клип, или дважды нажмите, чтобы открыть библиотеку захвата. С помощью приложения Xbox Accessories на консоли у вас есть возможность изменить способ отображения кнопки «Поделиться» для захвата снимка экрана, игровых клипов и открытия медиатеки. Затем поделитесь через консоль или с помощью нового приложения Xbox (Beta).
Приложение Xbox (Beta) сообщит вам, когда запись завершена, и вы готовы поделиться ею, а ваши любимые игровые моменты будут автоматически скомпилированы в библиотеку с возможностью сохранения непосредственно на вашем телефоне. Используйте новое приложение Xbox (Beta), чтобы делиться файлами быстро и легко. Новое приложение Xbox (Beta) уже настроено для публикации в популярных социальных сетях, таких как Instagram, WhatsApp, Snapchat и других. Это также дает возможность поделиться напрямую с одним или небольшой группой друзей через сообщения.
Основные моменты профиля
Продемонстрируйте свои лучшие игровые моменты и потрясающие скриншоты прямо в своем профиле. Игровые клипы и скриншоты, предоставленные сообществу Xbox, будут представлены в разделе «Основные моменты», предназначенном для мобильных устройств.
Посмотрите, во что играют ваши друзья через свой профиль, отправив сообщение или приглашение на вечеринку. Профили — это место, где вы демонстрируете свою личность Xbox и позволяете быстро взаимодействовать с кем угодно.
Оставайтесь на связи с вашей консолью
В этот праздничный сезон опыт консоли начинается с нового приложения Xbox (Beta). Вы будете использовать приложение Xbox, чтобы впервые настроить новую Xbox Series X или Series S. Используйте мобильное приложение, чтобы войти в систему и выбрать свои настройки во время обновления консоли. Использование телефона для настройки консоли и учетной записи сэкономит драгоценное время и подготовит вас к игре быстрее, чем когда-либо прежде. После настройки используйте приложение для установки любой игры на консоль, управления библиотекой игр, чтобы освободить место, или в качестве пульта дистанционного управления.
Удаленное воспроизведение Xbox
Если вы любите играть в игры, новое приложение Xbox (Beta) станет еще более полезным, чем когда-либо. Microsoft заменяет Console Streaming (Preview) на Xbox Remote Play в новом приложении Xbox (Beta). Microsoft удалила требование быть инсайдером Xbox, поэтому с сегодняшнего дня все игроки Xbox могут играть в игры, загруженные на их консоли, прямо на своих телефонах или планшетах. С помощью удаленного воспроизведения Xbox вы можете подключиться к консоли и получить доступ к играм Xbox One, уже загруженным на вашу консоль, включая игры Xbox Game Pass.
Помимо удаленной игры, сегодня для всех будут доступны изменения в способе входа в систему. Теперь вы можете войти в любое количество консолей Xbox или приложений Xbox одновременно. Теперь вы можете сколько угодно использовать консоль Xbox для просмотра фильмов, использования приложений, общения с друзьями и многого другого. Когда дело доходит до игр, вы сможете играть на одном устройстве одновременно, так что все ваши успехи, достижения и сохранения остаются актуальными и синхронизированными на любом устройстве, которое вы выберете для игры. Доступ к вашей библиотеке еще никогда не был таким простым.
Поиск
Новое приложение Xbox (Beta) делает поиск игр и людей проще, чем когда-либо. Результаты поиска были объединены в одном удобном для поиска месте, что сделало приложение удобным местом для поиска того, что вы ищете на Xbox. Быстро введите название игры или тег игрока и посмотрите результаты поиска в режиме реального времени – плюс найдите «Настроить консоль», чтобы легко начать процесс настройки вашей новой консоли.
Скачать сегодня
Новое приложение Xbox (Beta) выходит на все рынки, поддерживаемые Xbox, и геймерам предлагается загрузить и проверить его с сегодняшнего дня. Вы можете скачать приложение из Google Play Store. Отправьте Microsoft свой отзыв и поделитесь своим мнением.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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