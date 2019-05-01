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Xbox Game Pass имеет более 15 миллионов подписчиков

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:31
  • Просмотров: 0

На фоне новостей о приобретении ZeniMax Media, издателя и материнской компании таких студий, как Bethesda, Arkane и многих других, Microsoft также сообщила, что у Xbox Game Pass более 15 миллионов подписчиков. Это на 5 миллионов больше, чем 10 миллионов подписчиков в апреле 2020 года.

Все игры от Xbox Game Studios запускаются в Xbox Game Pass, который теперь будет включать в себя библиотеку существующих и будущих игр от ZeniMax Media. Xbox Game Pass Ultimate также скоро расширится, с добавлением EA Play без каких-либо дополнительных затрат. Xbox Game Pass для Android (xCloud) также теперь доступен, расширяя охват сервиса до потоковой передачи.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bethesda.net
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