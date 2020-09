Xbox Series S улучшает некоторые обратно совместимые игры

Мы разработали Series S, чтобы улучшить игры Xbox One S так, как это не может сделать Xbox One X. Мы упростили обновление существующих игр Xbox One S, чтобы они работали с удвоенной частотой кадров при воспроизведении на Series S.

Согласно Digital Foundry, Xbox Series S улучшила оригинальные игры Xbox в 3 раза, увеличив разрешение с 480p до 1440p. Аналогично, улучшенные игры Xbox 360, например, имеют разрешение, увеличенное в 2 раза. Хотя это не то обновление 4K, которое можно увидеть на Xbox One X, которое перенесется на Xbox Series X, это далеко не значит, что игры останутся нетронутыми, несмотря на более ограниченные характеристики Xbox Series S.В дополнение к поддержке того же машинного обучения с автоматическим HDR, которое Xbox Series X может применять к таким играм, как Halo 5: Guardians, Xbox Series S также будет поддерживать удвоение частоты кадров для некоторых игр.Вот комментарий системного архитектора Эндрю Гуссена:Это еще один фактор, который следует учитывать при выборе между Xbox Series X и Xbox Series S. Предварительные заказы на обе консоли будут открыты 22 сентября, причем Xbox Series X будет стоить $499, а Xbox Series S - $299. Релиз обеих консолей запланирован на 10 ноября.Узнать другие подробности можно здесь