Microsoft анонсировала несколько новых аксессуаров для Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:23
- Просмотров: 91
Компания Microsoft анонсировала несколько новых аксессуаров для Xbox, которые будут добавлены в линейку вместе с запуском Xbox Series X и S 10 ноября.
Прежде всего, Microsoft представила новый цветовой вариант для беспроводного контроллера Xbox следующего поколения. После Carbon Black, который поставляется с Xbox Series X, и Robot White, который поставляется с Series S, Microsoft представила Shock Blue, новое издание, которое будет продаваться отдельно. Он имеет синюю лицевую панель в совершенно новом для компании оттенке, и тот же синий цвет распространяется на аналоговые стики и кнопки меню. Верхняя часть, где вы найдете плечевые триггеры и кнопки, черная, а задняя - белая.
Кроме того, для тех, кто предпочитает играть на ПК, Microsoft обновляет бандлы контроллеров, добавляя в них беспроводной контроллер Xbox следующего поколения. Независимо от того, хотите ли вы получить контроллер в комплекте с беспроводным адаптером или с кабелем USB Type-C, вы найдете версию контроллера Carbon Black внутри.
Если вы не являетесь поклонником нового контроллера, использующего батарейки типа АА, Microsoft также представляет бандл кабеля Rechargeable Battery + USB Type-C, преемника Play & Charge Kit с гораздо более скучным названием. Он выполняет ту же функцию, но теперь с кабелем USB Type-C вместо micro-USB, и он заряжает ваш контроллер «менее чем за четыре часа».
Наконец, Microsoft сообщила, что Xbox Design Lab, инструмент, который позволяет клиентам полностью кастомизировать свой беспроводной контроллер Xbox, временно отключается с 14 октября. Сервис вернется в 2021 году с некоторыми неуказанными обновлениями.
Все новые аксессуары поступят в продажу 10 ноября, но вы можете предварительно заказать их вместе с Xbox Series X и Xbox Series S. Новый беспроводной контроллер Xbox можно приобрести в любом из трех существующих цветов по $59.99. Комплект кабеля Rechargeable Battery + USB Type-C будет стоить $24.99. На комплекты контроллеров для ПК - либо с беспроводным адаптером, либо с кабелем USB Type-C - пока не указывалась цена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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