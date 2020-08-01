Пользователи быстро раскупили Xbox Series X и Xbox Series S

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. ????



If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. ???? — Xbox (@Xbox) September 22, 2020

22 сентября Microsoft открыла предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S. Как вы, наверное, догадались, обе консоли были раскуплены довольно быстро.Microsoft подтвердила через Twitter, что в день запуска у розничных продавцов будут доступны дополнительные консоли. Это неудивительно, поскольку компании, выпускающие популярные товары, часто хотят предложить покупателям товары, которые им нужны.Еще компания сказала, что нужно подписаться на обновления у розничных продавцов. Это означает, что появятся дополнительные единицы для предварительных заказов.Как отмечается в твите, консоли Xbox следующего поколения должны выйти 10 ноября.