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Пользователи быстро раскупили Xbox Series X и Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:44
  • Просмотров: 0

22 сентября Microsoft открыла предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S. Как вы, наверное, догадались, обе консоли были раскуплены довольно быстро.

Microsoft подтвердила через Twitter, что в день запуска у розничных продавцов будут доступны дополнительные консоли. Это неудивительно, поскольку компании, выпускающие популярные товары, часто хотят предложить покупателям товары, которые им нужны.

Еще компания сказала, что нужно подписаться на обновления у розничных продавцов. Это означает, что появятся дополнительные единицы для предварительных заказов.



Как отмечается в твите, консоли Xbox следующего поколения должны выйти 10 ноября.
Илья Источник:
twitter.com/Xbox
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