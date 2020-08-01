Пользователи быстро раскупили Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:44
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22 сентября Microsoft открыла предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S. Как вы, наверное, догадались, обе консоли были раскуплены довольно быстро.
Microsoft подтвердила через Twitter, что в день запуска у розничных продавцов будут доступны дополнительные консоли. Это неудивительно, поскольку компании, выпускающие популярные товары, часто хотят предложить покупателям товары, которые им нужны.
Еще компания сказала, что нужно подписаться на обновления у розничных продавцов. Это означает, что появятся дополнительные единицы для предварительных заказов.
We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. ????— Xbox (@Xbox) September 22, 2020
If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. ????
Как отмечается в твите, консоли Xbox следующего поколения должны выйти 10 ноября.
Илья Источник:
twitter.com/Xbox
twitter.com/Xbox
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