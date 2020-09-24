Doom Eternal появится в Xbox Game Pass для консоли 1 октября
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 68
Игра Doom Eternal будет доступна в Xbox Game Pass для консоли 1 октября. Этот динамичный шутер также появится в Xbox Game Pass для ПК в конце 2020 года.
Анонс состоялся всего через пару дней после того, как Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, владельца издательства Bethesda Softworks и разработчика id Software.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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