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Doom Eternal появится в Xbox Game Pass для консоли 1 октября

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:06
  • Просмотров: 68

Игра Doom Eternal будет доступна в Xbox Game Pass для консоли 1 октября. Этот динамичный шутер также появится в Xbox Game Pass для ПК в конце 2020 года.

Анонс состоялся всего через пару дней после того, как Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, владельца издательства Bethesda Softworks и разработчика id Software.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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